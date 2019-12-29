ФАС признал HeadHunter виновным в блокировке работодателей

Как сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС), сайт по поиску работы HeadHunter нарушал закон о конкуренции. По данным ФАС, компания блокировала профили организаций, использовавших другие сервисы для поиска сотрудников.

В ФАСе заявили, что HeadHunter предлагал пользователям собственный сервис со схожим функционалом.



В самой компании сказали, что «опубликованные выводы комиссии ФАС России представляются неоднозначными».



Из официального пресс-релиза HeadHunter (есть в распоряжении Rusbase) следует, что в отношении другого участника рынка, допускающего аналогичные ограничения, комиссия нарушений не выявила.

«Используемые компанией ограничительные формулировки в отношении доступа к контенту сайта являются обычной практикой классифайдов. HeadHunter работает в полном соответствии с законодательством РФ и допускает использование сторонних приложений через API hh.ru для обеспечения стабильности работы интернет-сервисов, защиты данных и во избежание их неправомерного использования», — рассказали в HeadHunter.

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