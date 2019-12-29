Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

ФАС признал HeadHunter виновным в блокировке работодателей

Новости
Анна Бородкина
Анна Бородкина

Новостной редактор

Анна Бородкина

Как сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС), сайт по поиску работы HeadHunter нарушал закон о конкуренции. По данным ФАС, компания блокировала профили организаций, использовавших другие сервисы для поиска сотрудников.

ФАС признал HeadHunter виновным в блокировке работодателей

В ФАСе заявили, что HeadHunter предлагал пользователям собственный сервис со схожим функционалом.

В самой компании сказали, что «опубликованные выводы комиссии ФАС России представляются неоднозначными».

Из официального пресс-релиза HeadHunter (есть в распоряжении Rusbase) следует, что в отношении другого участника рынка, допускающего аналогичные ограничения, комиссия нарушений не выявила.

«Используемые компанией ограничительные формулировки в отношении доступа к контенту сайта являются обычной практикой классифайдов. HeadHunter работает в полном соответствии с законодательством РФ и допускает использование сторонних приложений через API hh.ru для обеспечения стабильности работы интернет-сервисов, защиты данных и во избежание их неправомерного использования», — рассказали в HeadHunter.

Ранее в этом году ФАС возбудило дело против сервисов по поиску работы HeadHunter, Superjob и Rabota.ru. Позднее дела против двух последних были закрыты.

Фото: Andrii Yalanskyi / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

29 декабря 2019

P&G CEO Challenge

30 декабря 2019

Корпоративный акселератор ГК «Сапсан»

31 декабря 2019

Корпоративный акселератор Государственной транспортной лизинговой компании

31 декабря 2019

The Global Fundraising Stage 2020

31 декабря 2019

Совместная инициатива Физтех Акселератора и X5 Retail Group

Все ВОЗМОЖНОСТИ

СОБЫТИЯ

21 января 2020

Лидерство в управлении изменениями

28 января 2020

CSTB.Telecom & Media

Все СОБЫТИЯ

ВОЗМОЖНОСТИ

29 декабря 2019

P&G CEO Challenge

30 декабря 2019

Корпоративный акселератор ГК «Сапсан»

31 декабря 2019

Корпоративный акселератор Государственной транспортной лизинговой компании

31 декабря 2019

The Global Fundraising Stage 2020

31 декабря 2019

Совместная инициатива Физтех Акселератора и X5 Retail Group

Все ВОЗМОЖНОСТИ

События

21.01.2020

Лидерство в управлении изменениями

28.01.2020

CSTB.Telecom & Media

Все СОБЫТИЯ

ПРОГРАММЫ И КУРСЫ

3 — 10 января 2020

Выездная школа программирования GoToCamp

15 января — 18 марта 2020

Продуктовый лидер

20 января — 27 мая 2020

«Энергия HR». Программа развития HR и бизнес руководителей

Все ПРОГРАММЫ И КУРСЫ