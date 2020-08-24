Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ вынесла ООО «Лингуалео» предупреждение за рассылку с текстом «Меняйся или сдохни <...> Выбор за тобой! <...> Стать лучше!». Об этом говорится в сообщении ведомства.

ФАС вынесла Lingualeo предупреждение за рассылку с текстом «Меняйся или сдохни»