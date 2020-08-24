ФАС вынесла Lingualeo предупреждение за рассылку с текстом «Меняйся или сдохни»
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ вынесла ООО «Лингуалео» предупреждение за рассылку с текстом «Меняйся или сдохни <...> Выбор за тобой! <...> Стать лучше!». Об этом говорится в сообщении ведомства.
Ранее комиссия ФАС признала фразу неэтичной и нарушающей требования закона о рекламе и решила оштрафовать сервис. Однако позднее ведомство смягчило наказание «в связи с тем, что компания включена в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства».
«Человеческая жизнь является высшей ценностью, на этом этическом фундаменте строится все современное общество и законодательство. Ни одна вещь, товар или услуга не может быть ей противопоставлена. Поэтому употребление таких слоганов неэтично даже в шутливой форме, а значит, неправомерно», – пояснила заместитель начальника Управления контроля рекламы и недобросовестной конкуренции ФАС Ирина Василенкова.
Сумма штрафа не уточняется. Согласно статье 14.3 КоАП, за нарушение законодательства о рекламе штраф для граждан составляет от 2 тысяч до 2,5 тысячи рублей; для должностных лиц — от 4 тысяч до 20 тысяч рублей; для юридических лиц — от 100 тысяч до 500 тысяч рублей.
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