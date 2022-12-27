ФАС сообщила о наложении штрафа на «Мегафон» за необоснованное повышение тарифов

ФАС сообщила о наложении штрафа на «Мегафон» за необоснованное повышение тарифов. Служба признала оператора нарушителем антимонопольного законодательства.

О признании «Мегафона» нарушителем антимонопольного законодательства РФ сообщается в telegram-канале ФАС.

По данным службы, в мае 2022 года «Мегафон» необоснованно повысил тарифы на услуги связи в среднем на 12%. Повышение коснулось 16,5 млн абонентов.

ФАС предписала компании снизить тарифы до «экономически обоснованного уровня». На «Мегафон» будет наложен штраф, размер которого определится в ходе административного расследования.

ФАС возбудила дело в отношении «Мегафона» 13 октября. Служба установила, что уровень повышения тарифов не соответствовал уровню инфляции с начала года.

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