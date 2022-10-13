ФАС возбудила дело в отношении «Мегафона» за повышение тарифов на связь

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении «Мегафона». Телеком-оператор повысил тарифы на услуги связи для более 16,5 млн абонентов в среднем на 12%.

«Служба установила, что уровень повышения не соответствовал уровню инфляции с начала года. В связи с этим ФАС России провела анализ экономической обоснованности и пришла к выводу, что рост затрат компании не соответствует росту доходов от повышения тарифов на услуги связи», — говорится в сообщении антимонопольного ведомства.

ФАС указывает, что это может привести к ущемлению интересов потребителей.

В пресс-службе «Мегафона» RB.RU сообщили, что заранее проинформировали ФАС об изменениях в стоимости тарифов. «Сейчас мы находимся в тесном контакте с ведомством и предоставляем дополнительные документы, подтверждающие нашу позицию», — добавил представитель компании.

Накануне служба также обвинила МТС в «монопольно высокой цене» на услуги. По данным ведомства, с начала 2022 года компания повысила стоимость услуг сотовой связи на более чем 20% для 28 млн абонентов.

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