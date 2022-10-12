ФАС обвинила МТС в «монопольно высокой цене» на услуги

ФАС признала телеком-оператора МТС нарушившим антимонопольное законодательство, говорится в сообщении службы. Компания установила и поддерживала «монопольно высокую цену» на свои услуги.

По данным антимонопольного ведомства, в январе 2022 года компания повысила стоимость услуг сотовой связи для более 28 млн абонентов в среднем на 9,5% — это было обосновано ростом затрат орпетора.

Затем в августе, сентябре и октябре 2022 года МТС пвновь повысила цену для этих тарифных планов.

«Общее повышение тарифов составило более 20% при уровне индекса потребительских цен по состоянию на конец августа 10,5%. При этом достаточных подтверждений своих расходов оператор в адрес ведомства не представил», — говорится в сообщении ведомства.

Комиссия ФАС 12 октября признала оператора виновным «в установлении и поддержании монопольно высокой цены на свои услуги». Теперь компания должна снизить повышенные тарифы «до экономически обоснованного уровня». Кроме того, на МТС будет наложен штраф, его размер определят позднее.

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