Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

ФАС оштрафовала «Мегафон» за рассылку спама

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Петербургское управление ФАС назначило «Мегафону» штраф за рассылку рекламы без согласия абонента. Оператору предстоит выплатить штраф в 500 тыс. рублей за рассылку рекламного контента местного питомника растений.

ФАС оштрафовала «Мегафон» за рассылку спама

Региональное управление ФАС получило жалобу от абонента компании о спаме сообщений от «Мегафона» без согласия с его стороны. В сообщении в Telegram-канале службы отмечается, что пользователь даже писал отказ от рассылки, однако сообщения продолжали поступать.

Таким образом, реклама признана ненадлежащей, а компания — виновной в правонарушении, предусмотренном части 1 статьи 14.3 КоАП РФ. «Мегафону» назначен максимально возможный штраф по данной статье — 500 тыс. рублей.

Ранее в конце февраля ФАС завела дело в отношении Сбербанка из-за вероятного нарушения закона о рекламе.

Фото на обложке: Pavel Sapozhnikov / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 10+ идей для ИТ-стажировки весной и летом 2023 года
  2. 2 Краш-тест сайтов: взяли под прицел операторов «большой тройки»
  3. 3 ФАС разработала методику оценки повышенного спроса и необоснованных цен
  4. 4 ФАС завела дело в отношении «Почта банка» из-за нарушения новых правил рекламы займов
  5. 5 Главное, что нужно знать о маркировке рекламы

ВОЗМОЖНОСТИ

04 марта 2024

WB accelerator

04 марта 2024

Олимпиада по информатике от Яндекса

05 марта 2024

Городские легенды

Все ВОЗМОЖНОСТИ