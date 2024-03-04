ФАС оштрафовала «Мегафон» за рассылку спама

Петербургское управление ФАС назначило «Мегафону» штраф за рассылку рекламы без согласия абонента. Оператору предстоит выплатить штраф в 500 тыс. рублей за рассылку рекламного контента местного питомника растений.
Региональное управление ФАС получило жалобу от абонента компании о спаме сообщений от «Мегафона» без согласия с его стороны. В сообщении в Telegram-канале службы отмечается, что пользователь даже писал отказ от рассылки, однако сообщения продолжали поступать.
Таким образом, реклама признана ненадлежащей, а компания — виновной в правонарушении, предусмотренном части 1 статьи 14.3 КоАП РФ. «Мегафону» назначен максимально возможный штраф по данной статье — 500 тыс. рублей.
Ранее в конце февраля ФАС завела дело в отношении Сбербанка из-за вероятного нарушения закона о рекламе.
Фото на обложке: Pavel Sapozhnikov /
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