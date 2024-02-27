ФАС завела дело в отношении Сбербанка из-за нарушения закона о рекламе

Федеральная антимонопольная служба завела дело в отношении Сбербанка из-за предполагаемого нарушения закона о рекламе. Об этом говорится в сообщении службы.
ФАС выявила, что в рекламе одного из предложений кредитной организации важная для потребителя информация — сведения о доходах по вкладу — была указана «трудным для восприятия шрифтом».
Реклама, которая привлекла внимание ФАС, располагалась на конструкциях в Москве. На нее пожаловался один из пользователей: он указал, что сведения о ставке по вкладу 12% были напечатаны крупным заметным шрифтом, в отличие от дополнительных сведений.
«Таким образом, потребители получали неполную информацию обо всех условиях, определяющих сумму доходов вкладчиков», — говорится в сообщении службы в telegram.
В мае прошлого года ФАС назначала Сбербанку штраф в размере 600 тыс. рублей за рекламу, которая вводит пользователей в заблуждение. Тогда кредитная организация также разместил важные сведения по кредиту трудно читаемым шрифтом.
Фото на обложке: Elena Babanova /
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