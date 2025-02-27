ФАС опровергла планы ограничить число ПВЗ Ozon и Wildberries
Информация о планах Федеральной антимонопольной службы (ФАС) ограничить число пунктов выдачи заказов (ПВЗ) Ozon и Wildberries не соответствует действительности, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства. Накануне источник «Ведомостей» заявил, что ФАС начала работу над ограничением количества ПВЗ.
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Обширная сеть пунктов выдачи маркетплейсов делает доступным для россиян большой ассортимент товаров, указал регулятор. «В связи с этим вопрос о сокращении количества ПВЗ Ozon и Wildberries в городах России службой не рассматривается», — отметили в ФАС.
В действительности регулятор займется разработкой специальных требований к маркетплейсам, которые позволят им достигнуть «максимальной прозрачности» в отношениях с продавцами, уточнили в ведомстве. Служба также выработает критерии крупных платформ, которые будут подпадать под действие этих требований.
- Накануне «Ведомости» со ссылкой на источник сообщили о том, что ФАС поручили проработать ограничения для крупных площадок в вопросах продвижения собственных товаров, количества ПВЗ и размера инвестиций в скидки и акции.
- В Wildberries газете заявили, что выступают против разработки новых антимонопольных требований. В компании отметили, что запрет на открытие ПВЗ и другие ограничения не дадут авторам инициативы ожидаемого эффекта, а только ударят по малому и среднему бизнесу.
Фото на обложке: Ground Picture / Shutterstock / FOTODOM
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