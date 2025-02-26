ФАС поручили разработать новые антимонопольные требования к маркетплейсам

ФАС разработает антимонопольные требования к маркетплейсам и определит критерии платформ, которые следует считать «крупными». Такое решение принято на заседании подкомиссии по совершенствованию контрольных и разрешительных функций органов исполнительной власти при правкомиссии по проведению административной реформы, которую курирует вице-премьер Дмитрий Григоренко, пишут «Ведомости» со ссылкой на протокол.

По словам источника, присутствовавшего на заседании 20 февраля, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) должна проработать ограничения для крупных платформ в вопросах продвижения собственных товаров, количества пунктов выдачи заказов и размера инвестиций в скидки и акции.

В аппарате Григоренко заявили, что на заседании удалось найти компромисс по вопросам, которые оставались у бизнеса к законопроекту о платформенной экономике, после доработки документ рассмотрит комиссия правительства по законопроектной деятельности.

Что еще изменится? По итогам заседания Минэкономразвития поручили добавить в документ требование о возможности размещения в карточках товаров ссылок на сайт, где есть данные о маркировке товара. При этом из законопроекта исключат требование помечать карточки, за продвижение которых в поисковой выдаче заплатил продавец.

Ко второму чтению законопроекта, согласно протоколу, Минэк должен доработать механизм ответственности за отсутствие данных о маркировке, а Роспотребнадзору предстоит утвердить правила взаимодействия платформ с пользователями.

Позиция бизнеса. В Wildberries заявили, что выступают против разработки новых антимонопольных требований. Представитель маркетплейса напомнил, что в сентябре 2024 года вступил в силу «пятый антимонопольный пакет», который уже запрещает цифровым платформам и агрегаторам злоупотреблять доминирующим положением. В компании подчеркнули, что запрет на открытие ПВЗ и другие ограничения не дадут эффекта, который ожидают авторы инициативы, а только ударят по малому и среднему бизнесу.

В Федеральном обществе сетевой торговли (ФОСТ) согласились, что ограничение на открытие ПВЗ скажется на малом бизнесе в регионах, а также на покупателях, особенно в отдаленных субъектах России. При этом в организации поддержали решение исключить из законопроекта обязанность маркетплейсов помечать карточки с платной выдачей, так как этот инструмент в числе прочих позволяет бизнесу увеличить продажи и доходы.