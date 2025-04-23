Роспотребнадзор обнаружил на маркетплейсах крем La Roche-Posay с канцерогеном

Роспотребнадзор выявил в составе крема против акне Effaclar Duo+M бренда La Roche-Posay, который продается на Wildberries, ядовитый канцероген бензол. Это вещество может привести к развитию онкологии. Проверить продукцию просил глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов, пишут «РИА Новости».

Образец продукта, который был закуплен на Wildberries, не соответствует требованиям техрегламента таможенного союза о безопасности косметики и содержит в составе бензол, говорится в ответе Поповой. При этом крем, приобретенный через сайт «Еаптека», соответствует требованиям законодательства и не содержит в составе канцероген.

Роспотребнадзор также попросил прокуратуру Москвы провести контрольные мероприятия по этой ситуации, поскольку крем Effaclar Duo+M продается и на других маркетплейсах.

Wildberries уделяет большое внимание безопасности и качеству продукции, представленной на платформе, заявил Русбейс представитель маркетплейса. Компания уже ознакомилась с письмом Роспотребнадзора, провел внутреннюю проверку и заблокировала карточки данного товара, добавил он.

В марте компания L'Oreal, которой принадлежит марка, отозвала все партии средства в США. Компания обещала выпустить «улучшенную формулу Effaclar Duo».

После этого депутат Леонов обратился к главе Роспотребнадзора Анне Поповой с просьбой принять меры по защите россиян. Он отмечал, что крем до сих пор продается в российских аптеках, косметических магазинах и на маркетплейсах.

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