Роспотребнадзор обнаружил на маркетплейсах крем La Roche-Posay с канцерогеном
Роспотребнадзор выявил в составе крема против акне Effaclar Duo+M бренда La Roche-Posay, который продается на Wildberries, ядовитый канцероген бензол. Это вещество может привести к развитию онкологии. Проверить продукцию просил глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов, пишут «РИА Новости».
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Образец продукта, который был закуплен на Wildberries, не соответствует требованиям техрегламента таможенного союза о безопасности косметики и содержит в составе бензол, говорится в ответе Поповой. При этом крем, приобретенный через сайт «Еаптека», соответствует требованиям законодательства и не содержит в составе канцероген.
Роспотребнадзор также попросил прокуратуру Москвы провести контрольные мероприятия по этой ситуации, поскольку крем Effaclar Duo+M продается и на других маркетплейсах.
Wildberries уделяет большое внимание безопасности и качеству продукции, представленной на платформе, заявил Русбейс представитель маркетплейса. Компания уже ознакомилась с письмом Роспотребнадзора, провел внутреннюю проверку и заблокировала карточки данного товара, добавил он.
- В марте компания L'Oreal, которой принадлежит марка, отозвала все партии средства в США. Компания обещала выпустить «улучшенную формулу Effaclar Duo».
- После этого депутат Леонов обратился к главе Роспотребнадзора Анне Поповой с просьбой принять меры по защите россиян. Он отмечал, что крем до сих пор продается в российских аптеках, косметических магазинах и на маркетплейсах.
Фото на обложке: Polina Zimenkova / Unsplash
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