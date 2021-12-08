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L'Oreal выкупит у Nestle часть своих акции за почти €9 млн

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Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

Производитель косметики L'Oreal намерен выкупить 4% собственных акций по цене €400 за бумагу у компании Nestle, сообщила пресс-служба косметической компании. Сделка одобрена советом директоров L'Oreal.

L'Oreal выкупит у Nestle часть своих акции за почти €9 млн

Всего L'Oreal выкупит 22,26 млн собственных акций, что составляет 4% ее капитала. Ценные бумаги будут выкуплены по цене €400 за акцию, то есть с дисконтом 5,8% к цене закрытия 7 декабря 2021 года и дисконтом в размере 2,9% по сравнению со средневзвешенной ценой за период с 8 ноября по 7 декабря 2021 года включительно. Таким образом, общая сумма, выплаченная Nestle, составит €8,9 млн.

Все акции, выкупленные L'Oreal, будут аннулированы не позднее 29 августа 2022 года. После закрытия сделки доля Nestle в капитале L'Oreal будет уменьшена с 23,3% до 20,1%. 

В компании ожидают, что сделка поможет оптимизировать баланс L'Oréal, сохраняя при этом значительную финансовую гибкость для обеспечения будущего развития.

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Фото на обложке: MDart10 / Shutterstock

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