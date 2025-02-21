ФАС возбудила дело из-за дорогой питьевой воды в аэропорту «Внуково»

Управление Федеральной антимонопольной службы по Москве возбудило дело в отношении оператора магазинов беспошлинной и пошлинной торговли ООО «Регстаэр-М» из-за высокой стоимости питьевой воды, поставляемой им в аэропорт «Внуково», говорится на сайте ведомства.

«В рамках рассмотрения дел антимонопольный орган проверит обоснованность ценообразования на питьевую воду в границах двух изолированных зон (внутренние и международные вылеты) московского аэропорта», — заявили в УФАС.

Антимонопольное дело возбуждено по пункту 1 части 1 статьи 10 Федерального закона «О защите конкуренции». Если «Регстаэр-М» признают виновным в нарушении антимонопольного законодательства, оператор должен будет выплатить штраф и снизить цену на питьевую воду, продаваемую во «Внуково».

ФАС начала проверку цен на питьевую воду во «Внуково» еще в ноябре 2024 года. Обращение с просьбой о проверке направила в ведомство Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров. По словам представителей ассоциации, минимальная стоимость пол-литровой бутылки воды во «Внуково» составляет 150 рублей, тогда как за пределами аэропорта стоимость такой же бутылки воды составляет от 30 до 70 рублей.

Ранее, 30 января, ФАС выявила картель продавцов наушников на маркетплейсах. Его участники синхронно поднимали цены на продукцию и сообща боролись с конкурентами, оставляя на их продукцию негативные отзывы и заказывая их товары в другие регионы или страны.

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