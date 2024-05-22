ФАС возбудила дело в отношении МТС за повышение стоимости услуг связи

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ возбудила дело в отношении МТС, говорится в сообщении ведомства.
Служба установила, что МТС в апреле и марте 2024 года повысила стоимость услуг сотовой связи для более 30 млн абонентов в среднем на 8%.
ФАС провела анализ, который показал, что повышение не обосновано ростом затрат оператора и не является экономически подтвержденным.
Антимонопольное ведомство считает, что подобные действия компании ущемляют интересы абонентов, поэтому в отношении МТС было возбуждено антимонопольное дело.
В пресс-службе телеком-оператора RB.RU сообщили, что «рост абонентской платы экономически обоснован и вызван увеличением затрат МТС на оплату спектра, обслуживание оборудования и развитие инфраструктуры, необходимостью инвестировать в расширение и модернизацию сети для поддержания привычного населению качества услуг связи».
В компании также добавили, что предоставили ФАС необходимые подтверждения заранее.
Фото на обложке: Socialframe Stock /
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