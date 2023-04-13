Совет при ФАС проверит добросовестность работы «Яндекс.Такси», Wildberries, «Aвито» и «Циан»

Экспертный совет при ФАС по развитию конкуренции в области IT проверит практики Wildberries, «Авито», «Циан» и «Яндекс.Такси» на соответствие принципам взаимодействия участников цифровых рынков, пишет «Коммерсантъ».

Онлайн-платформы в феврале прошлого года подписали меморандум о присоединении к принципам, которые запрещают недобросовестные практики. Однако в ФАС не перестают поступать многочисленные жалобы на участников рынка, отмечает экспертный совет.

Заседание назначено на 21 апреля.

В отношении Wildberries рассмотрят начисление штрафов продавцам за неправильно указанные габариты товаров и отсутствие кодов маркировки, взимание платы за возврат товаров по несоответствию, ограничения на размещение товаров, которые разрешены для оборота.

На «Авито» потребители жалуются из-за изменения тарифов на услуги при размещении объявлений — это могло привести к росту стоимости.

Вопрос к «Циану» касается ограничений обмена контактными данными потребителей и продавцов.

На «Яндекс.Такси» поступают жалобы водителей из-за завышенной комиссии, а пользователи жалуются на неясное ценообразование.

Вопрос взаимодействия маркетплейсов со своими партнерами стал актуальным на фоне конфликта Wildberries с владельцами пунктов выдачи заказов, который начался в середине марта. После широких общественных обсуждений компания пошла на ряд мер для сглаживания отношений с партнерами, а регуляторы заинтересовались работой маркетплейсов со своими контрагентами и потребителями.

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