Совет при ФАС проверит добросовестность работы «Яндекс.Такси», Wildberries, «Aвито» и «Циан»

Экспертный совет при ФАС по развитию конкуренции в области IT проверит практики Wildberries, «Авито», «Циан» и «Яндекс.Такси» на соответствие принципам взаимодействия участников цифровых рынков, пишет «Коммерсантъ».
Онлайн-платформы в феврале прошлого года подписали меморандум о присоединении к принципам, которые запрещают недобросовестные практики. Однако в ФАС не перестают поступать многочисленные жалобы на участников рынка, отмечает экспертный совет.
Заседание назначено на 21 апреля.
- В отношении Wildberries рассмотрят начисление штрафов продавцам за неправильно указанные габариты товаров и отсутствие кодов маркировки, взимание платы за возврат товаров по несоответствию, ограничения на размещение товаров, которые разрешены для оборота.
- На «Авито» потребители жалуются из-за изменения тарифов на услуги при размещении объявлений — это могло привести к росту стоимости.
- Вопрос к «Циану» касается ограничений обмена контактными данными потребителей и продавцов.
- На «Яндекс.Такси» поступают жалобы водителей из-за завышенной комиссии, а пользователи жалуются на неясное ценообразование.
Вопрос взаимодействия маркетплейсов со своими партнерами стал актуальным на фоне конфликта Wildberries с владельцами пунктов выдачи заказов, который начался в середине марта. После широких общественных обсуждений компания пошла на ряд мер для сглаживания отношений с партнерами, а регуляторы заинтересовались работой маркетплейсов со своими контрагентами и потребителями.
Фото на обложке: Koshiro K /
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