ФАС пригрозила «Пятерочке» и «Магниту» оборотными штрафами после проверки на рынке сахара

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ возбудила в отношении «Пятерочки» и «Магнита» антимонопольное дело, говорится в сообщении ведомства. Причина — возможный сговор компаний на рынке сахара.

«В связи с многочисленными обращениями граждан на "горячую линию" сотрудники Воронежского УФАС и региональной прокуратуры провели проверку на рынке сахара. В ходе проверки на складах компаний обнаружены значительные запасы сахара-песка. При этом компании синхронно не поставляли в магазины товар, поддерживая ажиотажный спрос», — говорится в сообщении.

Если вина компаний будет установлена, им грозят оборотные штрафы.

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