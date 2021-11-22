ФАС оштрафовала Теле2 за необоснованное повышение стоимости тарифов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) наложила на Теле2 штраф в размере 825,5 тыс. рублей за злоупотребление доминирующим положением, сообщила пресс-служба ведомства.

В январе 2021 года компания повысила стоимость услуг сотовой связи для более 12 млн своих абонентов-физических лиц в среднем на 13%, обосновывая повышение ростом своих затрат. В антимонопольную службу поступило большое количество обращений абонентов оператора связи.

ФАС установила, что уровень повышения тарифов не обусловлен ростом затрат, и 13 сентября 2021 года признала ООО «Т2 Мобайл» нарушившим антимонопольное законодательство.

Антимонопольная служба возбудила в отношении оператора связи дело об административном правонарушении в феврале 2021 года. В ФАС тогда отметили, что «повышение тарифов в отсутствие технологического, экономического и иного обоснования ущемляет интересы потребителей».

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