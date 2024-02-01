Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

ФАС выдала предупреждение «Тинькофф Банку» из-за рекламы брокерских услуг

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Федеральная антимонопольная служба выдала предупреждение «Тинькофф Банку» из-за рекламы брокерских услуг. Служба сочла используемые в ролике тезисы способствующими получению необоснованных преимуществ.

ФАС выдала предупреждение «Тинькофф Банку» из-за рекламы брокерских услуг

«Банк распространяет ролик на YouTube о своих брокерских услугах. В материалах используется сравнительный оборот «А лучшее в нашем времени – это Тинькофф Инвестиции» без указания объективных критериев сравнения», — поясняется в сообщении службы в telegram-канале.

По мнению ФАС, подобные действия могут наделить компанию необоснованными преимуществами перед конкурентами. В рекламном ролике обнаруживаются признаки нарушения законодательства в области защиты конкуренции.

«Тинькофф Банк» теперь должен изменить видеоролик таким образом, чтобы в нем содержались все необходимые данные. Также компания может удалить данный контент и проинформировать об этом на своем сайте.

Ранее в январе у ФАС возникли замечания по поводу рекламы дебетовых карт «Альфа-банка». Служба признала ее ненадлежащей.

Фото на обложке: Primakov / Shutterstock

 

 

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 ФАС потребовала от банков объяснить комиссию для застройщиков по льготной ипотеке
  2. 2 ФАС признала ненадлежащей рекламу дебетовых карт «Альфа-банка»
  3. 3 Главное, что нужно знать о маркировке рекламы
  4. 4 «Тинькофф» вышел из капитала криптовалютного сервиса Aximetria
  5. 5 Школа Бизнеса от Тинькофф приглашает на фиаско-фест

ВОЗМОЖНОСТИ

01 февраля 2024

IRAN HEALTH 2024

01 февраля 2024

IP&IT LAW 2024

05 февраля 2024

МСП: Акселератор индустрии моды и красоты

Все ВОЗМОЖНОСТИ