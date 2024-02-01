ФАС выдала предупреждение «Тинькофф Банку» из-за рекламы брокерских услуг

«Банк распространяет ролик на YouTube о своих брокерских услугах. В материалах используется сравнительный оборот «А лучшее в нашем времени – это Тинькофф Инвестиции» без указания объективных критериев сравнения», — поясняется в сообщении службы в telegram-канале.

По мнению ФАС, подобные действия могут наделить компанию необоснованными преимуществами перед конкурентами. В рекламном ролике обнаруживаются признаки нарушения законодательства в области защиты конкуренции.

«Тинькофф Банк» теперь должен изменить видеоролик таким образом, чтобы в нем содержались все необходимые данные. Также компания может удалить данный контент и проинформировать об этом на своем сайте.

Ранее в январе у ФАС возникли замечания по поводу рекламы дебетовых карт «Альфа-банка». Служба признала ее ненадлежащей.

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