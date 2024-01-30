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ФАС признала ненадлежащей рекламу дебетовых карт «Альфа-банка»

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Федеральная антимонопольная служба признала ненадлежащей рекламу дебетовых карт «Альфа-банка». Теперь кредитной организации грозит штраф.

ФАС признала ненадлежащей рекламу дебетовых карт «Альфа-банка»

Как поясняется в сообщении ФАС, в службу поступили жалобы на рекламу дебетовой карты, размещенную на рекламных конструкциях, а также показанную по телевидению. Согласно жалобам, реклама заявляла, что все переводы и платежи по дебетовой карте — бесплатные. При этом в рекламе отсутствовали «существенные условия об ограничениях опции», сочли в ФАС.

Служба предоставила «Альфа-банку» 15 дней на исполнение предписания, в противном случае кредитная организация должна будет заплатить штраф до 500 тыс. рублей.

В конце прошлого года ФАС трижды заводила дела в отношении «Альфа-банка». В каждом случае нарушения были связаны с рекламой. Сперва банк привлекли к ответственности за нечитаемые сноски о сроке бесплатного обслуживания.

Во втором случае речь шла о рекламе с минимальной ставкой по кредиту в 4,5%, подача которой «не позволяла воспринять текст в полном объеме».

Третье дело ФАС возбудила также из-за сносок с важными сведениями, которые сообщались «трудным для восприятия способом в течение короткого времени».

Фото на обложке: Olga Zinovskaya / Shutterstock

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