ФАС выдала Apple предупреждение за злоупотребление доминирующим положением на рынке приложений для iOS

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявила в действиях Apple признаки нарушения, сообщила пресс-служба ведомства. Apple злоупотребляет доминирующим положением на рынке распространения приложений для iOS. В частности, навязывает разработчикам невыгодные условия и запрещает информировать пользователей приложений о наличии альтернативного более выгодного способа оплаты товара.
ФАС получила обращения пользователей iOS-гаджетов и разработчиков приложений. В них сообщается, что компания запрещает информировать покупателей приложений в App Store об альтернативных способах оплаты. ФАС выдала Apple предупреждение об устранении нарушений. Компания должна исполнить его не позднее 30 сентября 2021 года.
Пользователи пожаловались, что в некоторых случаях купить товар, например, электронную книгу, дешевле на сайте продавца, а после – приступить к чтению в приложении на iPhone или iPad, авторизовавшись под своей учетной записью.
Это связано с тем, что Apple взимает комиссию от 15% до 30% с каждого платежа в App Store. Но пользователи гаджетов не могут быть проинформированы о возможности покупок за пределами App Store.
Так, согласно Руководству по рассмотрению App Store (App Store Review Guidelines), которому должны следовать разработчики iOS-приложений, запрещается информировать пользователей приложений о наличии альтернативного способа оплаты товара.
Такое информирование Apple усматривает в любом виде. В том числе, при наличии в приложении ссылки на сайт разработчика/сервиса или формы регистрации с переходом на сайт в браузере.
Такие приложения Apple не допускает в App Store и требует от разработчиков удалить ссылки либо изменить функционал приложения таким образом, чтобы форма регистрации не вела на внешние сайты.
В ФАС отметили, что эти дейтсвия Apple ограничивают разработчиков в самостоятельном поведении, что негативно сказывается на конкуренции и может приводить к росту цен на продукцию разработчиков.
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Фото на обложке: Heerapix /
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