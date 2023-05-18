ФАС порекомендовала Wildberries отказаться от резкого изменения условий работы

Экспертный совет при Федеральной антимонопольной службе (ФАС) РФ порекомендовал Wildberries отказаться от резкого одностороннего изменения условий работы и покупки товаров на площадке, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на протокол заседания.

Также онлайн-площадке порекомендовали ввести механизм досудебного урегулирования споров и проработать практики так, чтобы установить «разумные и соразмерные условия для пользователей».

В антимонопольном ведомстве уточнили, что ожидают ответа на рекомендации компании не позднее 30 мая.

В Wildberries заявили, что активно взаимодействуют с ФАС, взяли все вопросы из протокола в разработку и представят по ним результаты.

Систематические нарушения добросовестных практик могут снова поднять вопрос о прямом регулировании маркетплейсов, чего и добиваются контрагенты площадок, пишет газета.

В ноябре 2021 года Wildberries приступил к тестированию платных возвратов для пользователей, которые отказываются от 90% товаров. В апреле 2022 года суд признал, что площадка не может брать с покупателя деньги за возврат бракованных товаров.

В начале марта в компании произошел конфликт с владельцами пунктов выдачи заказов (ПВЗ), жалобы которых касались новой системы штрафов. Изменения предполагали, что ПВЗ должны были возмещать полную стоимость бракованного или подмененного товара. После этого владельцы пунктов выдачи устроили «забастовку».

Позднее площадка отменила часть штрафов и перестала начислять новые, создав также согласительную комиссию по разрешению споров.

В мае продавцы Wildberries вышли на митинг из-за списания около 2 млрд рублей за рекламные услуги. В компании пояснили, что продавцы выступили против выставленных счетов за неоплаченные услуги продвижения на площадке. Большинство из них признали, что использовали схему «серого продвижения», уверяет маркетплейс.

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