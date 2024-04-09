ФАС нашла в оферте Wildberries множество признаков нарушения антимонопольного законодательства

ФАС нашла в оферте Wildberries множество нарушений антимонопольного законодательства. В частности она содержит условия, имеющие признаки навязывания продавцам невыгодных условий сотрудничества. Маркетплейсу выдали предупреждение и потребовали изменить условия работы с контрагентами.

В оферте Wildberries и условиях работы маркетплейса с контрагентами нашли множество нарушений антимонопольного законодательства. Об этом сообщила пресс-служба ФАС.

В ведомстве отметили, что оферта Wildberries содержит условия, имеющие признаки навязывания продавцам невыгодных условий сотрудничества. Также в ФАС подчеркнули, что маркетплейс «практически ежедневно» меняет тарифы на хранение товаров и логистические услуги, что может существенно влиять на деятельность продавцов.

Кроме того, служба сочла несоразмерными размеры штрафов, которые Wildberries выписывает продавцам в случае взлома их личного кабинета третьими лицами. Помимо вышеуказанного, ФАС указала на неопределенность условий изменения тарифов Wildberries на логистические услуги и хранение товаров, наложения штрафов на продавцов за несанкционированный доступ к их личным кабинетам.

ФАС указала, что эти действия имеют признаки нарушения антимонопольного законодательства и выдала Wildberries предупреждение. От компании потребовали внести изменения в оферту и прекратить практики, содержащие признаки нарушения закона.

«При этом исполнение предупреждения не должно повлечь ухудшения условий для контрагентов Вайлдберриз», – отметили в ФАС.

Если Wildberries не исполнит требования ФАС, ведомство будет вправе возбудить в отношении маркетплейса дело о нарушении антимонопольного законодательства.

В Wildberries обещали изучить предупреждение, как только оно поступит в адрес компании.

«Мы и раньше прислушивались к рекомендациям ФАС России в режиме добровольного саморегулирования и выполняли их. Мы внимательно относимся к замечаниям регулятора и строим свою работу на исполнении требовании службы как добросовестный участник рынка», – рассказали в пресс-службе Wildberries.

20 марта 2024 года правительство РФ сняло мораторий на антимонопольные проверки IT-компаний, к которым относится Wildberries. Постановление правительства вступило в силу 28 марта.

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