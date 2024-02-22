Российские fashion-ритейлеры заняли большую часть магазинов зарубежных брендов

Доля российских fashion-компаний в торговых центрах в среднем выросла на 20 процентных пунктов после массового ухода западных брендов, пишут «Ведомости» со ссылкой на вице-президента Совета торговых центров Павла Люлина.

Он не назвал абсолютных показателей. Однако уточняется, что доля иностранных магазинов в московских ТЦ регионального и суперрегионального формата составляла 50,3% в 2021 году, а в конце прошлого года она уменьшилась до 36,4% (падение на 13,9 п. п.), добавила партнер Nikoliers Анна Никандрова.

Например, в столичном ТРЦ «Метрополис» доля иностранных арендаторов снизилась на 26 п. п. Она достигла отметки в 43%. В Melon Fashion Group (MFG, бренды Zarina, Befree, Love Republic, Sela, Idol) открыла и релоцировала (на большие площади) свыше 200 магазинов в прошедшем году, уточняет представитель группы. Также были изменены площадки на лучшие внутри ТЦ.

Ранее 54% россиян сообщили, что хотели бы появления новых «сильных» отечественных брендов вместо возвращения международных. Среди тех, кто хочет появления новых российских брендов, 55% мужчин и 54% женщин. Больше всего их в возрасте 45 лет и старше. Меньше всего тех, кто ждет «сильных» российских брендов, среди жителей России в возрасте 18–24 года — 36%.

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