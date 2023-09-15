За месяц средний чек в магазинах фешн-ритейла в Москве вырос на 10%

За последний месяц средний чек в магазинах фешн-ритейла в Москве вырос на 10%, а поcещаемость — на 3% год к году. Динамика связана в основном с ростом цен.
Сокращение числа покупателей объясняется растущей конкуренцией между ритейлерами, высокой чувствительностью посетителей к ценам и постепенным возвращением в торговые центры людей, приходящих не только для конкретных покупок.
Эксперты говорят, что нынешняя динамика говорит о постепенном возвращении к нормальному функционированию ТЦ — сегодня покупатель пришел посмотреть, а завтра — купит товар. В кризисное время из-за сокращения числа работающих точек посетители чаще делали покупки.
- В феврале—марте 2022 года поведение посетителей ТЦ часто определялось психологическими факторами. Рост цен и негативный информационный фон из-за начала спецоперации на Украине сначала привели к краткосрочному ажиотажу, а затем — к резкому спаду активности.
- Глава направления аренды торговых помещений CORE.XP Надежда Цветкова сомневается в дальнейшем увеличении трафика вне пиковых сезонов, отмечая общее снижение покупательской способности. При этом постепенное занятие оставшихся после ухода международных брендов площадей даст позитивный эффект, добавила она.
Фото на обложке: Unsplash
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