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Средний чек в фастфуд-заведениях России вырос на 10%

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Новости
Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Средний чек в ресторанах быстрого питания по итогам 2024 года впервые превысил 600 рублей. Согласно информации «Чек Индекса» от оператора фискальных данных «Платформа ОФД», в прошлом году стоимость похода в фастфуд-заведение выросла на 10% — до 603 рублей.

Средний чек в фастфуд-заведениях России вырос на 10%
  1. Новости

Результатами исследования «Чек Индекса» поделилось издание РБК. Аналитики учитывали данные ресторанов быстрого питания за исключением стритфуда — точек без посадочных мест. В 2023 году средний чек в фастфуд-ресторанах составлял 548 рублей.

Расходы на питание в фастфуде в Москве были выше, чем в среднем по России, — 649 рублей. За год средний чек в столичных заведениях вырос на 11% (с 584 рублей).

По мнению специалистов, одна из причин увеличение расходов на фастфуд — рост цен. Другие — ускорение темпов жизни и нежелание готовить самостоятельно, а также увеличение доходов в регионах.

В 2024 году россияне на 5% чаще посещали фастфуд-заведения, чем годом ранее. При этом, по данным опроса «РБК Исследования рынков», жители России в возрасте от 18 до 54 лет посещали заведения быстрого питания на 18,1% чаще, чем в 2023-м.

Средний чек в кафе и столовых, по данным «Чек Индекса», в 2024 году также вырос на 10% — до 740 рублей. Походы в рестораны и бары подорожали на 12% — до 1803 рублей.

На прошлой неделе стали известны результаты исследования банка «Русский стандарт», согласно которым стоимость похода в заведения быстрого питания в 2024 году выросла сразу на 23,6% — с 377 до 466 рублей. Средний чек в российский ресторанах увеличился на 11,4% и составил 1896 рублей.

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Фото: пресс-служба «Вкусно — и точка»

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