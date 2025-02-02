Средний чек в российских ресторанах вырос на 11% — исследование

Стоимость похода в российский ресторан в 2024 году составила 1896 рублей. За год этот показатель вырос на 11,4%.

Об этом говорят результаты исследования банка «Русский стандарт», которыми поделился ТАСС.

В 2023 году средний чек одного платежа в ресторане составлял 1701 рубль. В 2024 году россияне оставляли в ресторанах на 11,4% больше. Доля платежей по QR-коду через Систему быстрых платежей (СБП) выросла в три раза — с 1% до 3%.

Лидером по числу платежей в ресторанах стала Москва. При этом средний чек одного похода в заведение в столице составил 2053 рубля, в то время как жители и гости Санкт-Петербурга оставляли в ресторанах в среднем по 2173 рубля.

Стоимость похода в заведения быстрого питания в России за год выросла сразу на четверть (+23,6%) — с 377 до 466 рублей. Доля оплат через СБП в фастфуде также увеличилась: с 22% до 28%.

Чаще всего в фастфуд-заведения ходили в Москве (средний чек — 521 рубль), Санкт-Петербурге (371 рубль) и Казани (436 рублей).

Ранее стало известно, что число новых заведений общественного питания в центре Москвы в 2024 году составило 200, что на 26% ниже показателей прошлого года.

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