Средний чек в российских ресторанах вырос на 11% — исследование
Стоимость похода в российский ресторан в 2024 году составила 1896 рублей. За год этот показатель вырос на 11,4%.
- Новости
Об этом говорят результаты исследования банка «Русский стандарт», которыми поделился ТАСС.
В 2023 году средний чек одного платежа в ресторане составлял 1701 рубль. В 2024 году россияне оставляли в ресторанах на 11,4% больше. Доля платежей по QR-коду через Систему быстрых платежей (СБП) выросла в три раза — с 1% до 3%.
Лидером по числу платежей в ресторанах стала Москва. При этом средний чек одного похода в заведение в столице составил 2053 рубля, в то время как жители и гости Санкт-Петербурга оставляли в ресторанах в среднем по 2173 рубля.
Стоимость похода в заведения быстрого питания в России за год выросла сразу на четверть (+23,6%) — с 377 до 466 рублей. Доля оплат через СБП в фастфуде также увеличилась: с 22% до 28%.
Чаще всего в фастфуд-заведения ходили в Москве (средний чек — 521 рубль), Санкт-Петербурге (371 рубль) и Казани (436 рублей).
Ранее стало известно, что число новых заведений общественного питания в центре Москвы в 2024 году составило 200, что на 26% ниже показателей прошлого года.
Фото: Unsplash
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Популярное
Налог на прибыль организаций
Ольга Зиновьева и фитнес-сеть DDX, где 20% у партнера экс-супруги Игоря Сечина, открыли совместное кафе
Материалы по теме
- Пройти курс «Кейсы предпринимателей: как справиться с вызовами»
- 1 Цены на стейки для ресторанов выросли до 30% с начала года Спрос на них превышает предложение, говорят участники рынка 01 апреля 14:06
- 2 В Подмосковье ужесточили правила продажи алкоголя на летних верандах Для обеспечения безопасности жителей и общественного порядка 27 марта 19:04
- 3 «Шоколадница» и «Кофемания» запланировали выход на рынок ОАЭ Компании планируют открыть точки по франшизе 21 марта 19:05
- 4 Посещаемость ресторанов в России снизилась на 35% Средний чек в заведениях при этом вырос 21 марта 13:47