«СберМаркет» рассказал, в каких городах России чаще всего едят фастфуд

Сервис по доставке продуктов «СберМаркет» ко Дню фастфуда посчитал покупки «быстрой еды» в крупных городах России и выяснил, в каких из них россияне чаще всего заказывают «вредную» еду. Об этом говорится в сообщении компании.

В выборку продуктов попали чипсы, сосиски, газированные напитки, мороженое, замороженные наггетсы и пельмени. Аналитика собрана по процентному соотношению фастфуда в продуктовой корзине клиентов за период с апреля по июнь 2020 года.

Выяснилось, что «вредную» еду чаще других покупают калининградцы, волгоградцы и воронежцы.

Чипсы

Первое место по числу заказов занял Калининград. Каждый пятый калининградец клал чипсы в продуктовую корзину. На втором месте — Пермь, его жители делали 14% заказов с чипсами. На последнем месте среди крупных городов расположились Санкт-Петербург и Москва — лишь 1% заказов содержал чипсы.

Сосиски

Жители Калининграда держат первенство и в категории «Сосиски» — 12% от общего числа заказов содержали этот продукт. Второе место досталось Воронежу с 9,9% заказов. Третье место делят Москва и Ростов-на-Дону (9%). На последнем месте Тюмень — в 3 заказах из 100 были сосиски.

Газированные напитки

Среди жителей крупных городов калининградцы вновь чаще других покупали газировку, 13% покупателей клали в корзину сладкую воду. Краснодарцы также часто заказывали газированные напитки — 12 заказов из 100 содержали содовую. Меньше всего газированные напитки заказывали жители Екатеринбурга — 3,7%.

Мороженое

Больше всего мороженое любят в Волгограде — 13% продуктовых корзин содержали мороженое. Второе место делят несколько городов: Воронеж, Санкт-Петербург, Пермь и Ростов-на-Дону — по 10% заказов. На последнем месте оказались жители Москвы и Казани с 3%.

Замороженные наггетсы

Замороженные наггетсы появились на рынке относительно недавно по сравнению с другими полуфабрикатами. Чаще всего их заказывали в Новосибирске — 1,5% заказов. На втором месте — Воронеж (1,3%), последнее место делят Ростов-на-Дону, Тюмень и Красноярск (0,6%).

Пельмени

Жители России примерно одинаково покупали пельмени — от 3 до 5% от общего числа заказов. Тем не менее в этой категории продуктов Калининград вновь стал лидером — 5,7% заказов содержали пельмени. На втором месте — Санкт-Петербург и Москва (по 5,1%), последнее место делят Казань и Челябинск (1,7%).

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