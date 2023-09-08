«Яндекс.Маркет» запустил раздел «Любимая категория» с кешбэком на покупки

В «Яндекс.Маркете» появилась возможность выбирать любимые категории товаров и получать за их покупку кешбэк баллами «Плюса», обратил внимание RB.RU. Раздел «Любимая категория» доступен в приложении маркетплейса.
Представитель «Маркета» сообщил редакции, что новая функция введена с начала лета. Другие подробности в компании на момент публикации не привели.
Скриншот RB.RU
При входе в приложение «Яндекс.Маркет» предлагает до 30 сентября выбрать три любимые категории товаров, за покупки в которых будет начислен кешбэк.
Скриншот RB.RU
Так, в сентябре на зоотовары и одежду и обувь предлагается кешбэк в размере 4%, на покупки для авто — 1%.
Сообщается, что за один заказ можно получить максимум 3000 баллов «Плюса». Кешбэк суммируется с другими акциями.
Скриншот RB.RU
Фото на обложке: KateV28 /
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