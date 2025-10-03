Lada Granta и Haval Jolion — лидеры по продажам в сентябре

Российский рынок новых легковых автомобилей в сентябре показал рекордные результаты с начала 2025 года. Продажи достигли 122,66 тыс. машин — это на 0,3% больше, чем в августе, пишет «Коммерсантъ». Несмотря на слабую динамику в месячном выражении, показатель стал максимальным за девять месяцев.

На ажиотаж повлиял утильсбор

Внимание рынка привлёк проект постановления о пересмотре правил расчёта утильсбора, которые могут вступить в силу с 1 ноября, который Минпромторг России опубликовал 12 сентября 2025 года.Согласно документу, в формулу предлагается добавить мощность двигателя. Для некоторых моделей это может означать удорожание на сумму до 2 млн рублей.

На фоне этих ожиданий, по мнению главы «Автостата» Сергея Целикова, чьи слова приводит «Коммерсантъ», последняя неделя сентября стала рекордной по объёму продаж в 2025 году.

Главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков пояснил изданию, что автомобили уже стоят дорого, но покупатели понимают: дальше будет ещё дороже. Поэтому октябрь, по его мнению, может показать рост на 10% к сентябрю.

Утильсбор рассчитывается по базовой ставке и коэффициенту

Сейчас для физических лиц на автомобили до 160 л.с. действуют льготные ставки — от 3400 до 5200 рублей. Но для большинства новых машин с более мощными двигателями сумма сбора рассчитывается иначе: с коэффициентами, исходя из объёма двигателя.

В среднем утильсбор для новых легковых автомобилей в России составляет от 200 тыс. до 450 тыс. рублей, а для премиальных моделей может доходить до 600–700 тыс. рублей.

Параллельный импорт — драйвер спроса

На восстановление спроса также повлияло развитие параллельного импорта. По данным директора департамента продаж новых автомобилей «Рольфа» Николая Иванова, в этом сегменте рост составил 47% и даже превысил динамику официальных поставок.

Кроме того, на рынок воздействует и отложенный спрос: покупатели, долго откладывавшие покупку, начали активнее выходить на сделки на фоне снижения ставки ЦБ и сокращения программ скидок.

Россияне скупают отечественные и китайские авто

По данным «Коммерсанта», лидером продаж в сентябре традиционно стала Lada с показателем 26,38 тыс. автомобилей, однако её результат снизился на 4,5% к августу. Второе место занял Haval, который увеличил продажи на 4%, до 16,67 тыс. машин. Тройку замкнула Geely с 9,7 тыс. автомобилей (+12%).

Belgee показала рост на 6,9%, реализовав 8,35 тыс. машин, а Chery рухнула сразу на 27,7% — до 8 тыс. автомобилей. Бренд уступил позиции и откатился на пятое место. «Коммерсантъ» уточняет: резкое падение связано с решением Chery сократить присутствие в России в рамках подготовки к IPO в Гонконге: к 2027 году компания может вывести основной бизнес из РФ, оставив на рынке только новый бренд Tenet.

Самые популярные модели

По итогам сентября самой продаваемой моделью стала Lada Granta. На втором месте расположился кроссовер Haval Jolion, который второй месяц подряд вытесняет Lada Vesta на третью строчку. В топ-5 также вошли Belgee X50 и Geely Monjaro.

Прогнозы до конца года

Октябрь обещает новый всплеск. Директор департамента продаж новых автомобилей «Рольфа» Николай Иванов прогнозирует продажи в диапазоне 130–135 тыс. автомобилей, в том числе за счёт регистраций машин, купленных ранее, но не успевших попасть в статистику из-за очередей в ГИБДД. Глава «Автостата» Сергей Целиков оценивает возможный объём в 130–140 тыс. штук.

По итогам 2025 года рынок, по прогнозу коммерческого директора Fresh Евгения Житнухина, выйдет на уровень 1,2–1,3 млн проданных машин. Для сравнения: за январь–август было реализовано 895,9 тыс. автомобилей, что на 22,4% ниже, чем за аналогичный период годом ранее.

Фото: Westend61 / Getty Images