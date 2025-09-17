Chery не планирует уходить с российского рынка

Согласно информации агентства Nikkei, к 2027 году автоконцерн Chery планирует уйти с российского рынка. Это должно помочь компании снизить санкционные риски перед IPO в Гонконге. Российское подразделение бренда назвало эти сообщения недостоверными и подчеркнуло, что Chery продолжает работу в России.

Слухи вокруг ухода

Агентство Nikkei сообщило, что Chery якобы готовится уйти из России к 2027 году, чтобы снизить риски санкций и беспрепятственно разместить акции в Гонконге. Компания рассчитывает привлечь до $1,2 млрд на расширение линейки электромобилей и гибридных моделей.

В документах, на которые ссылалось агентство, говорилось о планах «постепенно сократить количество брендов и каналов продаж в России».

Официальная позиция

В ответ на запрос «Коммерсанта» пресс-служба российского офиса отметила, что «бренд Chery не уходит с российского рынка». Компания акцентировала внимание на том, что Россия остаётся вторым по значимости направлением после Китая, и именно поэтому планы по уходу не обсуждаются.

По итогам 2024 года на Россию пришлось 25,5% всей выручки концерна, а в 2023 году — 17,7%. На конец марта 2025 года в стране действовало 372 дилерских центра и почти 700 салонов, что делало Chery лидером среди иностранных производителей по числу точек продаж.

Продажи и рыночная доля

Chery занимает третье место в России по объёму продаж легковых автомобилей. По данным «Автостата», за январь–август 2025 года компания реализовала почти 80 тыс. машин, что соответствует доле 10,3% от общего рынка.

Даже несмотря на то, что спрос снизился на 21,8% год к году, бренд удержался в тройке лидеров вместе с Lada и Haval. В августе продажи составили 11 тыс. автомобилей, уступив только упомянутым конкурентам, хотя падение в сравнении с прошлым годом достигло 32,9%.

Сеть и локализация

Несмотря на закрытие более 200 китайских автосалонов в России с начала 2025 года, Chery сохранил крупнейшую сеть точек среди иномарок. На март у компании оставалось 206 салонов и крупнейшая дистрибьюторская сеть на рынке.

Кроме того, автомобили Chery в России продаются и под маркой Tenet. На бывшем заводе Volkswagen в Калужской области локализована сборка моделей T4, T7 и T8 — это версии Tiggo 4, Tiggo 7L и Tiggo 8 Pro Max. Мощность завода позволяет выпускать до 200 тыс. автомобилей в год.

Общая ситуация на рынке

В 2025 году российский авторынок заметно охладился. По данным «Автостата Инфо», за июль продажи китайских автомобилей снизились на 18% год к году, а общий рынок за семь месяцев упал почти на четверть.

Несмотря на это, именно китайские бренды, включая Chery, продолжают удерживать лидерство. Сегмент укрепился после ухода западных автоконцернов в 2022 году и остаётся ключевым драйвером продаж новых машин в стране.





