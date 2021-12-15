Большинство россиян не доверяют цифровизации

Большая часть россиян предпочитает хранить документы в бумажном варианте и беспокоятся за персональные данные. Эксперты считают, что опасения во многом оправданы.
При этом 14% граждан никогда не пользовались интернетом.Чаще других никогда не пользовались интернетом респонденты в возрасте от 55 лет с неполным средним образованием, скорее несчастливые и оценивающее свое здоровье как плохое.
Это следует из исследования Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ, сообщил РБК.
Среди других выводов исследования:
- 85% респондентов считают, что решения по вопросам граждан должны принимать люди, а не системы, работающие на порталах госуслуг, налоговых порталах и подобные;
- 64% граждан подчеркнули, что опасаются за безопасность личных данных при использовании интернета;
- 57% полагают, что цифровизация образования снижает его качество, и лишь 18% — что повышает;
- 55% считают, что камеры наблюдения должны распознавать не всех граждан, а ограничиться только поиском известных злоумышленников и фиксацией опасных ситуаций;
- 38% предпочли бы подавать документы в госорганы в случае необходимости только в бумажном виде, 43% — в бумажном и электронном, а 17% — только через интернет.
В целом 44% видят больше пользы от внедрения цифровых технологий, чем вреда, 20% видят только пользу, 15% — больше вреда, чем пользы, и 7% — только вред.
За последние несколько лет число преступлений в цифровом пространстве возросло в 25 раз и эти преступления характеризуются низкой раскрываемостью около 25%.
Среди основных цифровых угроз правам граждан аналитики выделили алгоритмическую обработку данных цифровыми платформами и государством, что может привести к нарушению неприкосновенности частной жизни; цифровую дискриминацию граждан государством или частными корпорациями на основе злоупотребления персональными или большими данными; кибератаки, кибербуллинг, троллинг; информационные войны и рост числа «фейковых новостей» и др.
Фото на обложке: SFIO CRACHO /
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