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Большинство россиян не доверяют цифровизации

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Большая часть россиян предпочитает хранить документы в бумажном варианте и беспокоятся за персональные данные. Эксперты считают, что опасения во многом оправданы.

Большинство россиян не доверяют цифровизации

При этом 14% граждан никогда не пользовались интернетом.Чаще других никогда не пользовались интернетом респонденты в возрасте от 55 лет с неполным средним образованием, скорее несчастливые и оценивающее свое здоровье как плохое.

Это следует из исследования Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ, сообщил РБК.

Среди других выводов исследования:

  • 85% респондентов считают, что решения по вопросам граждан должны принимать люди, а не системы, работающие на порталах госуслуг, налоговых порталах и подобные;
  • 64% граждан подчеркнули, что опасаются за безопасность личных данных при использовании интернета;
  • 57% полагают, что цифровизация образования снижает его качество, и лишь 18% — что повышает;
  • 55% считают, что камеры наблюдения должны распознавать не всех граждан, а ограничиться только поиском известных злоумышленников и фиксацией опасных ситуаций;
  • 38% предпочли бы подавать документы в госорганы в случае необходимости только в бумажном виде, 43% — в бумажном и электронном, а 17% — только через интернет.

В целом 44% видят больше пользы от внедрения цифровых технологий, чем вреда, 20% видят только пользу, 15% — больше вреда, чем пользы, и 7% — только вред.

За последние несколько лет число преступлений в цифровом пространстве возросло в 25 раз и эти преступления характеризуются низкой раскрываемостью около 25%.

Среди основных цифровых угроз правам граждан аналитики выделили алгоритмическую обработку данных цифровыми платформами и государством, что может привести к нарушению неприкосновенности частной жизни; цифровую дискриминацию граждан государством или частными корпорациями на основе злоупотребления персональными или большими данными; кибератаки, кибербуллинг, троллинг; информационные войны и рост числа «фейковых новостей» и др.

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Фото на обложке: SFIO CRACHO / Shutterstock

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