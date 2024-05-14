Определены главные страхи и фобии топ-менеджеров

Главным страхом, с которым чаще всего сталкиваются руководители на пути развития бизнеса, стал «страх финансовых потерь», показало исследование Ассоциации менеджеров. Этот вариант ответа выбрали 64% опрошенных респондентов.
Среди других фобий руководителей лидируют «страх делегирования и потери контроля» (44%), «страх провала и неудачи» (40%), «страх не выполнить взятые на себя обязательства и задачи» (34%), а также «страх потерять репутацию и уважение в глазах коллег и подчиненных» (30%).
При этом наиболее важными личными качествами успешного топ-менеджера респонденты назвали «ответственность за результат» (68%), «гибкость и креативность мышления» (48%), «сильную волю и решительность», а также «выраженные лидерские качества» (по 34%).
В опросе приняли участие топ-менеджеры и руководители различных функциональных направлений из 220 российских компаний в возрасте от 25 до 65 лет.
Фото на обложке: Unsplash
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 67% российских eCommerce-компаний используют в работе генеративный ИИ
- 2 Лекарства вошли в топ-5 популярных трат современной молодежи
- 3 Люди продолжат уходить, если не внедрить эти пять принципов в HR-политику
- 4 «Robotник» копирайтера: какие задачи можно доверить ChatGPT, а что лучше сделать самому
- 5 Компания исследовала 2500 человек, чтобы изучить выгорание — и вот ее выводы
ВОЗМОЖНОСТИ
15 мая 2024
15 мая 2024
17 мая 2024