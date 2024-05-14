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Определены главные страхи и фобии топ-менеджеров

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Глава отдела новостей RB.RU

Анастасия Марьина

Главным страхом, с которым чаще всего сталкиваются руководители на пути развития бизнеса, стал «страх финансовых потерь», показало исследование Ассоциации менеджеров. Этот вариант ответа выбрали 64% опрошенных респондентов.

Определены главные страхи и фобии топ-менеджеров

Среди других фобий руководителей лидируют «страх делегирования и потери контроля» (44%), «страх провала и неудачи» (40%), «страх не выполнить взятые на себя обязательства и задачи» (34%), а также «страх потерять репутацию и уважение в глазах коллег и подчиненных» (30%).

При этом наиболее важными личными качествами успешного топ-менеджера респонденты назвали «ответственность за результат» (68%), «гибкость и креативность мышления» (48%), «сильную волю и решительность», а также «выраженные лидерские качества» (по 34%).

В опросе приняли участие топ-менеджеры и руководители различных функциональных направлений из 220 российских компаний в возрасте от 25 до 65 лет.

Фото на обложке: Unsplash

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