Золотовалютные резервы в мире в 2022 году упали на рекордные $1 трлн, ЕС и G7 вводят потолок цен на российские нефтепродукты, правительство РФ выдает жилищные сертификаты и другие новости этого дня — в дайджесте RB.

Истощение золотых резервов, эмбарго ЕС на нефть из РФ и беспилотное метро в Москве: главное для бизнеса 5 февраля