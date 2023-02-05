Истощение золотых резервов, эмбарго ЕС на нефть из РФ и беспилотное метро в Москве: главное для бизнеса 5 февраля

Ахмед Садулаев
Золотовалютные резервы в мире в 2022 году упали на рекордные $1 трлн, ЕС и G7 вводят потолок цен на российские нефтепродукты, правительство РФ выдает жилищные сертификаты и другие новости этого дня — в дайджесте RB.
Истощение золотых резервов, эмбарго ЕС на нефть из РФ и беспилотное метро в Москве: главное для бизнеса 5 февраляАхмед Садулаев
Мир
- Евросоюз совместно с «Большой семеркой» и Австралией вслед за США вводит потолок цен на перевозимые по морю нефтепродукты из России.
- Мировые золотовалютные резервы, по подсчетам РИА, в 2022 году упали на рекордные $1 трлн. Это первое снижение с 2018 года.
- Санкции против российского топлива могут привести к энергетическому кризису, считает министр энергетики Саудовской Аравии.
Россия
- Правительство РФ подписало график выпуска и распределения жилищных сертификатов. В 2023 году их получат свыше 2,5 тысяч россиян.
- Сергей Собянин рассказал о разработке беспилотного поезда для московского метро. «Поезд нового поколения» должен появиться в 2026 году.
Бизнес
- The Economist назвал происходящее на российском рынке в условиях санкций «диким временем бандитского капитализма». По мнению издания, «экономическая изоляция России» создала возможность быстро разбогатеть за счет ухода иностранных конкурентов.
Фото: Unsplash
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 «Яндекс» выкупит долю Uber «с премией», чтобы стать 100%-ным владельцем MLU B.V.
- 2 «Зарплата мечты» россиян выросла до рекордных 181 тыс. рублей в месяц
- 3 Почему Великобритания — по-прежнему идеальное место для создания и развития стартапа?
- 4 РазвИТие в новой нормальности: ИТ-тренды на 2023
- 5 Локальные бренды, осознанное потребление и «умные» инструменты: как eCommerce пережил 2022 год
ВОЗМОЖНОСТИ
05 февраля 2023
06 февраля 2023
07 февраля 2023
Популярное
Списки и рейтинги