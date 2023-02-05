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Истощение золотых резервов, эмбарго ЕС на нефть из РФ и беспилотное метро в Москве: главное для бизнеса 5 февраля

Новости
Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Золотовалютные резервы в мире в 2022 году упали на рекордные $1 трлн, ЕС и G7 вводят потолок цен на российские нефтепродукты, правительство РФ выдает жилищные сертификаты и другие новости этого дня — в дайджесте RB.

Истощение золотых резервов, эмбарго ЕС на нефть из РФ и беспилотное метро в Москве: главное для бизнеса 5 февраля

Мир

  • Евросоюз совместно с «Большой семеркой» и Австралией вслед за США вводит потолок цен на перевозимые по морю нефтепродукты из России.
  • Мировые золотовалютные резервы, по подсчетам РИА, в 2022 году упали на рекордные $1 трлн. Это первое снижение с 2018 года.
  • Санкции против российского топлива могут привести к энергетическому кризису, считает министр энергетики Саудовской Аравии.

Россия

  • Правительство РФ подписало график выпуска и распределения жилищных сертификатов. В 2023 году их получат свыше 2,5 тысяч россиян.
  • Сергей Собянин рассказал о разработке беспилотного поезда для московского метро. «Поезд нового поколения» должен появиться в 2026 году.

Бизнес

  • The Economist назвал происходящее на российском рынке в условиях санкций «диким временем бандитского капитализма». По мнению издания, «экономическая изоляция России» создала возможность быстро разбогатеть за счет ухода иностранных конкурентов.

Фото: Unsplash

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