Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Претенденты на завод Volkswagen в Калуге, укрепление рубля: главное 6 февраля

Новости
Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

Двухдневный «период охлаждения» для подозрительных переводов, укрепление рубля к основным валютам, Yves Rocher выставила на продажу флагманский магазин в центре Москвы и другие события 6 февраля.

Претенденты на завод Volkswagen в Калуге, укрепление рубля: главное 6 февраля

Россия

  • Российские вузы удвоят бюджетные места по IT-специальностям на 2023 год. Компании предпочли бы нанимать на работу дипломированных сотрудников, а не самоучек, пишут «Ведомости».

Финансы

  • ЦБ РФ намерен внедрить двухдневный «период охлаждения» для подозрительных переводов. Законопроект прошел межведомственное согласование.
  • В первом полугодии рубль будет укрепляться к основным валютам: к июню курс доллара составит 65 рублей, спрогнозировал RB.RU аналитик «АльфаСтрахование — Жизнь» Александр Сидоров.

Бизнес

  • Французская Yves Rocher выставила на продажу флагманский магазин в центре Москвы. Сделку с покупателем должна одобрить правительственная комиссия, что усложняет поиск претендентов.
  • В результате ухода из России крупных зарубежных площадок — Spotify, Apple Music и YouTube Music — в 2022 году рынок музыкального стриминга впервые сократился на 30–50%, до 7 млрд рублей, сообщил «Коммерсантъ».
  • Дефицит графических процессоров (GPU) Nvidia может затормозить проекты «Яндекса» по развитию беспилотников и технологий искусственного интеллекта.
  • Гендиректор сервиса доставки продуктов с рецептами «Шефмаркет» Сергей Ашин запустил компанию по разработке компьютерного программного обеспечения.
  •  АФК «Система» заинтересовалась покупкой завода немецкого автоконцерна Volkswagen в Калуге. К сделке также привлечена компания из Казахстана Allur, узнал «Ъ».

Фото на обложке: Ievgen Tytarenko / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 ЦБ намерен ввести двухдневный «период охлаждения» для подозрительных переводов
  2. 2 Аналитик спрогнозировал укрепление рубля в первой половине 2023 года
  3. 3 «Зарплата мечты» россиян выросла до рекордных 181 тыс. рублей в месяц
  4. 4 На «СПБ Бирже» в 1,5 раза вырос объем торгов иностранными бумагами
  5. 5 Топ-11 ошибок начинающих криптоинвесторов
EdTech: карта российского рынка
Все компании и инвесторы в области образовательных технологий
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

06 февраля 2023

Первый элемент

07 февраля 2023

Преакселератор GenerationS

08 февраля 2023

ReaktorX

Все ВОЗМОЖНОСТИ