Претенденты на завод Volkswagen в Калуге, укрепление рубля: главное 6 февраля

Карина Пардаева
Двухдневный «период охлаждения» для подозрительных переводов, укрепление рубля к основным валютам, Yves Rocher выставила на продажу флагманский магазин в центре Москвы и другие события 6 февраля.
Претенденты на завод Volkswagen в Калуге, укрепление рубля: главное 6 февраляКарина Пардаева
Россия
- Российские вузы удвоят бюджетные места по IT-специальностям на 2023 год. Компании предпочли бы нанимать на работу дипломированных сотрудников, а не самоучек, пишут «Ведомости».
Финансы
- ЦБ РФ намерен внедрить двухдневный «период охлаждения» для подозрительных переводов. Законопроект прошел межведомственное согласование.
- В первом полугодии рубль будет укрепляться к основным валютам: к июню курс доллара составит 65 рублей, спрогнозировал RB.RU аналитик «АльфаСтрахование — Жизнь» Александр Сидоров.
Бизнес
- Французская Yves Rocher выставила на продажу флагманский магазин в центре Москвы. Сделку с покупателем должна одобрить правительственная комиссия, что усложняет поиск претендентов.
- В результате ухода из России крупных зарубежных площадок — Spotify, Apple Music и YouTube Music — в 2022 году рынок музыкального стриминга впервые сократился на 30–50%, до 7 млрд рублей, сообщил «Коммерсантъ».
- Дефицит графических процессоров (GPU) Nvidia может затормозить проекты «Яндекса» по развитию беспилотников и технологий искусственного интеллекта.
- Гендиректор сервиса доставки продуктов с рецептами «Шефмаркет» Сергей Ашин запустил компанию по разработке компьютерного программного обеспечения.
- АФК «Система» заинтересовалась покупкой завода немецкого автоконцерна Volkswagen в Калуге. К сделке также привлечена компания из Казахстана Allur, узнал «Ъ».
Фото на обложке: Ievgen Tytarenko /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 ЦБ намерен ввести двухдневный «период охлаждения» для подозрительных переводов
- 2 Аналитик спрогнозировал укрепление рубля в первой половине 2023 года
- 3 «Зарплата мечты» россиян выросла до рекордных 181 тыс. рублей в месяц
- 4 На «СПБ Бирже» в 1,5 раза вырос объем торгов иностранными бумагами
- 5 Топ-11 ошибок начинающих криптоинвесторов
ВОЗМОЖНОСТИ
06 февраля 2023
07 февраля 2023
08 февраля 2023
Популярное
Новости
Истощение золотых резервов, эмбарго ЕС на нефть из РФ и беспилотное метро в Москве: главное для бизнеса 5 февраля
Архив rb.ru