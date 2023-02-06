Двухдневный «период охлаждения» для подозрительных переводов, укрепление рубля к основным валютам, Yves Rocher выставила на продажу флагманский магазин в центре Москвы и другие события 6 февраля.

Претенденты на завод Volkswagen в Калуге, укрепление рубля: главное 6 февраля