«Мираторг» предупредил о новой схеме тендерного мошенничества для отъема средств у малого и среднего бизнеса. Аферисты предлагают предпринимателям оплатить аудит по якобы выигранному тендеру, которого на самом деле не существует.

Мошенническую схему, результатом которой становится потеря средств компаниями малого и среднего бизнеса, описали в пресс-службе «Мираторга». Там отметили, что неоднократно сталкивались с ситуациями, в которых мошенники используют имя их бренда.

Аферисты пользуются документом под аббревиатурой СТО ФСС.004.0.07-2021, который якобы подтверждает пользование услугой сторонней сертифицированной организации для подтверждения добросовестности контрагента.

«Этот “сертификат” стоит меньше, чем бумага, на которой он напечатан», – рассказали в «Мираторге». Например, в самом «Мираторге» этот документ не является обязательным для участия в тендерах.

В компании рассказали, что мошенники предлагают поучаствовать в тендере, позже сообщают, что вы стали его победителем. Затем предлагают оплатить некую услугу, суть которой – аудит компании, подтверждающий порядочность бизнеса.

«Этот документ будет иметь множество ссылок и упоминаний в интернете. Пусть вас не смущает их объем, все они ведут на мошенников», – пояснили в «Мираторге».

Тендеров, которые предлагают мошенники, на самом деле не существует. При этом они кажутся очень правдоподобными и трудно отличимыми от реальных, подчеркнули в компании.

«Это поставленная на рельсы промышленных масштабов схема мошенничества по отъему денег у малого и среднего бизнеса», – подчеркнули в компании.

В «Мираторге» посоветовали обращать пристальное внимание на адрес электронной почты, с которой пришло предложение – крупные компании направляют запросы только с корпоративной почты, домен которой можно найти на их официальных сайтах.

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