«Мираторг» вложил 3,8 млрд рублей в новый оптово-распределительный центр

«Мираторг» инвестирует 3,8 млрд рублей в строительство нового оптово-распределительного центра. Объект построили в Белгородской области.
Соглашение о строительстве подписали еще в 2022 году. Строительство объекта позволяет отказаться от аренды складских помещений и оптимизировать логистику.
Проект позволил создать дополнительные 150 рабочих мест. Ожидается, что налоговые отчисления от работы предприятия составят 160 млн рублей в год.
Компания реализует план по увеличению экспортных поставок, в ближайшее время в эксплуатацию будет введена зона шоковой заморозки мясной продукции.
Ранее «Мираторг» и «Вкусно — и точка» анонсировали дополнительное вложение в их совместное предприятие по переработке картофеля 5,7 млрд рублей. Первоначальные инвестиции в проект составляли 11,8 млрд рублей.
Фото на обложке: «Мираторг»
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