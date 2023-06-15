«Мираторг» и «Вкусно — и точка» договорились построить завод по производству картофеля за 11,8 млрд рублей

«Мираторг», «Вкусно — и точка» и Орловская область договорились о строительстве предприятия по производству картофеля, сообщается в пресс-релизе сети быстрого питания. Инвестиции в проект оцениваются в 11,8 млрд рублей в течение двух лет.

Стороны подписали соглашение о строительсте в Орловской области комплекса зданий и сооружений по глубокой переработке картофеля и производству картофеля фри и картофельных оладий хашбраун.

Совместное предприятие (СП) «Мираторга» и сети «Вкусно — и точка» появится в Мценском районе на территории особой экономической зоны «Орел». Ежегодно оно будет выпускать до 100 тыс. тонн готовой продукции.

СП будет поставлять продукцию в предприятия «Вкусно — и точка», а также в другие сегменты HoReCa. Сырьем для производства продукции послужит картофель специально отобранных сортов, выращенный агрохолдингом «Мираторг». Сырьевая база для переработки оценивается в 250 тыс. тонн картофеля в год.

«Мираторг» также собирается вложить более 1 млрд рублей в создание семенного фонда картофеля. Селекционный проект планируется реализовать на территории Калининградской, Брянской и Тульской областей.

Запуск СП намечен на II квартал 2025 года. Производственный цикл на новом заводе позволит учитывать всю специфику сбора, обработки и хранения картофеля. Завод будет выпускать несколько видов готовой продукции: картофель фри, картофельные дольки, картофельный брусок, хашбраун и другие виды продукции.

«Мираторг» и «Вкусно — и точка» договорились о строительстве завода по производству замороженного картофеля фри и картофельных долек в декабре 2022 года. Ранее не озвучивалась сумма инвестиций и место для строительства.

В июле прошлого года «Вкусно — и точка» столкнулась со сложностями в поставке картофеля. В некоторых вновь открытых ресторанах в меню не было картошки фри, еще в части заведений оказался недоступен картофель по-деревенски. Перебои связывали с неурожайным годом для картофеля в России.

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