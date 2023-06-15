«Мираторг» и «Вкусно — и точка» договорились построить завод по производству картофеля за 11,8 млрд рублей

«Мираторг», «Вкусно — и точка» и Орловская область договорились о строительстве предприятия по производству картофеля, сообщается в пресс-релизе сети быстрого питания. Инвестиции в проект оцениваются в 11,8 млрд рублей в течение двух лет.
Стороны подписали соглашение о строительсте в Орловской области комплекса зданий и сооружений по глубокой переработке картофеля и производству картофеля фри и картофельных оладий хашбраун.
Совместное предприятие (СП) «Мираторга» и сети «Вкусно — и точка» появится в Мценском районе на территории особой экономической зоны «Орел». Ежегодно оно будет выпускать до 100 тыс. тонн готовой продукции.
СП будет поставлять продукцию в предприятия «Вкусно — и точка», а также в другие сегменты HoReCa. Сырьем для производства продукции послужит картофель специально отобранных сортов, выращенный агрохолдингом «Мираторг». Сырьевая база для переработки оценивается в 250 тыс. тонн картофеля в год.
«Мираторг» также собирается вложить более 1 млрд рублей в создание семенного фонда картофеля. Селекционный проект планируется реализовать на территории Калининградской, Брянской и Тульской областей.
Запуск СП намечен на II квартал 2025 года. Производственный цикл на новом заводе позволит учитывать всю специфику сбора, обработки и хранения картофеля. Завод будет выпускать несколько видов готовой продукции: картофель фри, картофельные дольки, картофельный брусок, хашбраун и другие виды продукции.
- «Мираторг» и «Вкусно — и точка» договорились о строительстве завода по производству замороженного картофеля фри и картофельных долек в декабре 2022 года. Ранее не озвучивалась сумма инвестиций и место для строительства.
- В июле прошлого года «Вкусно — и точка» столкнулась со сложностями в поставке картофеля. В некоторых вновь открытых ресторанах в меню не было картошки фри, еще в части заведений оказался недоступен картофель по-деревенски. Перебои связывали с неурожайным годом для картофеля в России.
Фото на обложке: Unsplash
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Как агентству из региона найти клиентов на федеральном рынке
- 2 Где купить готовый бизнес: 18 площадок
- 3 5 способов увеличить выручку пекарни без маркетолога в небольшом городе
- 4 «Пропущенных стало меньше» — как региональные бизнесы общаются с клиентами в 2022. Исследование
- 5 Внутренний туризм: пять правил для развития локального бизнеса
ВОЗМОЖНОСТИ
15 июня 2023
15 июня 2023
18 июня 2023