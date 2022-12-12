«Вкусно — и точка» и «Мираторг» договорились построить завод по производству картофеля фри

«Мираторг» и сеть «Вкусно — и точка» планируют в 2023 году начать строительство нового завода по производству замороженного картофеля фри и картофельных долек для поставок на предприятия сети быстрого питания. Об этом говорится в сообщении «Вкусно — и точка».

Проект оценивается в несколько миллиардов рублей и будет состоять из нескольких этапов. Так, планируется увеличить посевные площади специально отобранных сортов картофеля, а также создать собственный семенной фонд АПХ «Мираторг».

Завод построят в одном из регионов центральной России, планируется возвести современные овощехранилища, выпуск готовой продукции должен составить не менее 90 тыс. тонн в год.

Ввод завода в эксплуатацию планируется на конец 2024 года. Как сообщается, производство будет полностью автоматизировано.

«Столкнувшись в этом году с логистическими сложностями в поставках замороженного продукта, мы решили, что в долгосрочной перспективе для нас выгоднее обеспечивать бесперебойные поставки картофеля самостоятельно. Я очень рад, что мы нашли такого крупного и сильного партнера, как АПХ "Мираторг" — благодаря нашему сотрудничеству в России появится еще один крупный завод, обеспечивающий качественной продукцией регионы страны», — заявил владелец сети «Вкусно — и точка» Александр Говор.

McDonald’s прекратил обслуживать посетителей в России в марте 2022 года. Позднее российский бизнес выкупил один из франчайзи Александр Говор, который запустил работу сети под новым брендом «Вкусно — и точка». Обновленные предприятия заработали вместо McDonald’s в России 12 июня.

Фото на обложке: «Вкусно — и точка»