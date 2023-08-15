Проект по производству картофеля фри в Орловской области получит 5,7 млрд рублей дополнительных инвестиций

«Мираторг» и «Вкусно — и точка» дополнительно вложат в совместное предприятие (СП) по переработке картофеля в Орловской области 5,7 млрд рублей, сообщили в пресс-службе ресторанной сети. По оценкам компаний, инвестиции позволят нарастить производство готовой продукции на 20%. Общий объем вложений в проект, таким образом, возрастает с 11,8 млрд рублей до 17,5 млрд рублей.
За счет дополнительных вложений СП увеличит мощность с первоначальных 100 до 120 тысяч тонн в год. Комплекс по переработке картофеля и изготовлению картофеля фри и оладий хашбраун возводится на территории особой экономической зоны «Орел».
Теперь к нему добавят цех, специализирующийся на производстве картофельных хлопьев, пояснили в пресс-службе. Благодаря расширению будущее предприятие сможет обеспечить 365 рабочих мест вместо 291, как планировалось ранее. Также вырастут налоговые отчисления в бюджеты всех уровне — с 1,16 до 1,34 млрд рублей в год.
Дополнительный цех, где будут делать картофельные хлопья, позволит в дальнейшем поставлять ингредиенты для производства чипсов и снеков, замороженных полуфабрикатов и детского питания
Для обеспечения предприятия сырьем уже в 2023 году «Мираторг» приступил к созданию семенного фонда картофеля в Калининградской и Брянской областях. Инвестиции в это направление оцениваются в 1 млрд рублей. Производство будет межрегиональным и предполагает вложения порядка еще 8 млрд рублей на закупку техники и строительство производственно-складских комплексов.
О запуске совместного проекта по производству замороженного картофеля и картофельных долек «Мираторг» и «Вкусно — и точка» объявили еще в конце прошлого года.
Фото на обложке: Unsplash
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