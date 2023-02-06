Самокатами Whoosh в 2022 году пользовались вдвое чаще, чем годом ранее

Число поездок на самокатах Whoosh в 2022 году составило 5,55 млн, это в 2,1 раз больше, чем годом ранее, сообщили в компании. При этом в 77% случаев пользователи выбирали этот электротранспорт как альтернативу личному автомобилю, такси или общественному транспорту.

Данные операционных показателей компании свидетельствуют, что в 2022 году количество зарегистрированных пользователей также увеличилось вдвое по сравнению с 2021 годом. К концу года их общее число составило 11,9 млн человек.

Парк группы в РФ и других странах СНГ по состоянию на конец 2022 года насчитывает составил 81,8 тыс. самокатов. А сейчас компания ожидает поставок очередной партии, которую приобрели с участием полученных в ходе IPO средств. Первичное размещение акций компании на Московской бирже прошло в середине октября, сервис привлек 2,1 млрд рублей.

«В 2023 году наш фокус будет направлен на увеличение доли рынка в текущих городах присутствия и экспансию в новые города России и страны СНГ, включая локации с продолжительным сезоном работы самокатов», — рассказал основатель и генеральный директор Whoosh Дмитрий Чуйко.

Фото на обложке: Kseniia Zagrebaeva / Shutterstock