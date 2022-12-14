Кикшеринг Whoosh провел первое в 2022 году IPO в России и привлек 2,1 млрд рублей

IPO Whoosh — единственное в текущем году на Московской бирже и первое на российском рынке за 2022 год.

Сервис аренды электросамокатов Whoosh привлек 2,1 млрд рублей в ходе первичного публичного предложения акций (IPO) на Московской бирже. Цена размещения в рамках IPO составила 185 рублей за акцию — это нижняя граница ценового диапазона, ранее установленного компанией.

Акции сервиса аренды самокатов включены в первый котировальный список с 14 декабря под тикером WUSH. Привлеченные от инвесторов средства компания планирует направить на финансирование своей инвестиционной программы, в том числе на рост парка электросамокатов и развитие бизнеса в новых регионах.

Whoosh ранее установила ценовой диапазон за одну акцию по цене 185–225 рублей. За два дня до размещения, 12 декабря, компания сообщила, что ожидает IPO по нижней границе ценового диапазона — в 185 рублей за бумагу, что соответствует рыночной капитализации в 18,5 млрд рублей.

В ходе IPO за счет допэмиссии компания привлекла 2,1 млрд рублей, рыночная капитализация достигнет 20,6 млрд рублей.

Существующие акционеры предоставили акции на сумму 0,2 млрд рублей для проведения возможной стабилизации на вторичных торгах. Таким образом, общий объем IPO составил 2,3 млрд рублей.

Уставный капитал компании до сделки состоял из 100 млн акций, по итогам размещения их число вырастет до 111,35 млн. По итогам IPO доля акций в свободном обращении превысит 10% от увеличенного акционерного капитала.

Whoosh, а также акционеры и аффилированные с ними лица взяли на себя обязательство не продавать акции в течение 185 дней после проведения IPO.

По словам гендиректора Whoosh Дмитрия Чуйко, более половины от общего объема IPO пришлось на «ведущие российские инвестиционные фонды».

«ВУШ Холдинг» — холдинговая компания оператора кикшеринга Whoosh — объявила о намерении провести IPO 28 ноября. ПАО «ВУШ Холдинг» было образовано в августе 2022 года, оно владеет 100% долей в ООО «Вуш», а также 100% в компаниях-операторах сервиса в Казахстане и Белоруссии — ТОО «ВУШ КЗ» и ООО «ВУШ БЛ».

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