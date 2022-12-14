Кикшеринг Whoosh провел первое в 2022 году IPO в России и привлек 2,1 млрд рублей

Сервис аренды электросамокатов Whoosh привлек 2,1 млрд рублей в ходе первичного публичного предложения акций (IPO) на Московской бирже. Цена размещения в рамках IPO составила 185 рублей за акцию — это нижняя граница ценового диапазона, ранее установленного компанией.
IPO Whoosh — единственное в текущем году на Московской бирже и первое на российском рынке за 2022 год.
Акции сервиса аренды самокатов включены в первый котировальный список с 14 декабря под тикером WUSH. Привлеченные от инвесторов средства компания планирует направить на финансирование своей инвестиционной программы, в том числе на рост парка электросамокатов и развитие бизнеса в новых регионах.
- Whoosh ранее установила ценовой диапазон за одну акцию по цене 185–225 рублей. За два дня до размещения, 12 декабря, компания сообщила, что ожидает IPO по нижней границе ценового диапазона — в 185 рублей за бумагу, что соответствует рыночной капитализации в 18,5 млрд рублей.
- В ходе IPO за счет допэмиссии компания привлекла 2,1 млрд рублей, рыночная капитализация достигнет 20,6 млрд рублей.
- Существующие акционеры предоставили акции на сумму 0,2 млрд рублей для проведения возможной стабилизации на вторичных торгах. Таким образом, общий объем IPO составил 2,3 млрд рублей.
- Уставный капитал компании до сделки состоял из 100 млн акций, по итогам размещения их число вырастет до 111,35 млн. По итогам IPO доля акций в свободном обращении превысит 10% от увеличенного акционерного капитала.
- Whoosh, а также акционеры и аффилированные с ними лица взяли на себя обязательство не продавать акции в течение 185 дней после проведения IPO.
По словам гендиректора Whoosh Дмитрия Чуйко, более половины от общего объема IPO пришлось на «ведущие российские инвестиционные фонды».
«ВУШ Холдинг» — холдинговая компания оператора кикшеринга Whoosh — объявила о намерении провести IPO 28 ноября. ПАО «ВУШ Холдинг» было образовано в августе 2022 года, оно владеет 100% долей в ООО «Вуш», а также 100% в компаниях-операторах сервиса в Казахстане и Белоруссии — ТОО «ВУШ КЗ» и ООО «ВУШ БЛ».
Фото на обложке: Unsplash
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