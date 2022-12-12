Whoosh ожидает IPO по нижней границе ценового диапазона в 185 рублей за акцию

Whoosh ожидает IPO по нижней границе ценового диапазона в 185 рублей за акцию. При такой цене размещения капитализация сервиса аренды самокатов составит 20,6 млрд рублей. Окончательную цену компания назовет 14 декабря после закрытия сбора заявок.

Сервис аренды самокатов Whoosh раскрыл уточненные параметры собственного IPO. Согласно новой информации, публичное размещение акций пройдет по цене 185 рублей за штуку, или нижней границе ранее представленного ценового диапазона. Whoosh рассчитывал провести IPO по цене 185-225 рублей за акцию.

Окончательная цена размещения акций будет объявлена 14 декабря после окончания сбора заявок.

Если размещение пройдет по 185 рублей за акцию, то капитализация Whoosh на Мосбирже составит 20,6 млрд рублей с учетом дополнительной эмиссии. Общий объем размещения в таком случае составит 2,3 млрд рублей.

Whoosh, а также акционеры и аффилированные с ними лица обязались не продавать акции в течение 185 дней после проведения IPO.

О том, что Whoosh проведет IPO и станет публичной, компания объявила 28 ноября.

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