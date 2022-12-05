Кикшеринг Whoosh объявил ценовой диапазон предстоящего IPO

Кикшеринг Whoosh соберет заявки инвесторов в рамках IPO с 5 до 13 декабря, сообщили в компании. Ценовой диапазон составит 185–225 рублей за бумагу.
О планах выхода на биржу сервис объявил в конце ноября, ранее СМИ писали, что компания рассчитывает продать акций на 10 млрд рублей.
Ожидается, что общий размер IPO составит 5 млрд рублей, торги начнутся 14 декабря на Московской бирже. После проведения IPO капитализация Whoosh достигнет 25 млрд рублей с учетом дополнительной эмиссии.
«Инвесторы отмечают устойчивую прибыльность и высокую эффективность бизнеса, а также значительный потенциал роста Whoosh в качестве лидера на этом рынке и растущий запрос на транспортные сервисы микромобильности со стороны населения», — сказал генеральный директор компании Дмитрий Чуйко.
На привлеченные средства компания планирует расширить парк и освоить новые регионы. Менеджмент получит до 110 млн рублей в рамках долгосрочной программы мотивации.
Также отмечается, что выход на биржу не повлечет перераспределение долей в компании, все акционеры сохранят свои позиции после IPO.
На минувшей неделе крупнейшая российская IT-компания IBS объявила о переносе IPO на 2025-2026 годы. Ранее IBS намеревалась провести размещение бумаг в 2023 году, но из-за кризиса в экономике, вызванного санкциями, планы пришлось отодвинуть.
Фото на обложке: Sozina Kseniia /
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