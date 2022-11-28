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Whoosh станет публичной компанией

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Кикшеринг Whoosh готовится к проведению IPO, об этом сообщили в компании. Ожидается, что акционеры смогут продать часть бумаг, сохранив при этом существенную долю в Whoosh.

Whoosh станет публичной компанией

Ранее СМИ писали, что компания собирается продать акций на сумму до 10 млрд рублей. Организатором IPO может стать «Тинькофф». Ожидается, что после сделки управление компанией останется за акционерами-основателями.

В пресс-службе компании уточнили, что привлеченные средства направят на расширение парка и выход в новые регионы. Организация уже подала заявление на включение акций в Список ценных бумаг, допущенных к торгам на Мосбирже.

По словам гендиректора Whoosh Дмитрия Чуйко, предстоящее IPO станет переломным моментом для российского шерингового бизнеса.

«Мы убеждены, что IPO на Московской бирже, помимо диверсификации структуры капитала и привлечения дополнительного финансирования для развития компании, позволит обратить внимание на новую с точки зрения инвестиций, но уже ставшую элементом повседневной жизни, историю кикшеринга», — отметил он.

По данным Центра раскрытия корпоративной информации, компания разместит 50 млн акций. Цену размещения бумаг позднее определит Совет директоров.

Фото на обложке: VideoFlow / Shutterstock

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