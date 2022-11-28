Whoosh станет публичной компанией

Кикшеринг Whoosh готовится к проведению IPO, об этом сообщили в компании. Ожидается, что акционеры смогут продать часть бумаг, сохранив при этом существенную долю в Whoosh.

Ранее СМИ писали, что компания собирается продать акций на сумму до 10 млрд рублей. Организатором IPO может стать «Тинькофф». Ожидается, что после сделки управление компанией останется за акционерами-основателями.

В пресс-службе компании уточнили, что привлеченные средства направят на расширение парка и выход в новые регионы. Организация уже подала заявление на включение акций в Список ценных бумаг, допущенных к торгам на Мосбирже.

По словам гендиректора Whoosh Дмитрия Чуйко, предстоящее IPO станет переломным моментом для российского шерингового бизнеса.

«Мы убеждены, что IPO на Московской бирже, помимо диверсификации структуры капитала и привлечения дополнительного финансирования для развития компании, позволит обратить внимание на новую с точки зрения инвестиций, но уже ставшую элементом повседневной жизни, историю кикшеринга», — отметил он.

По данным Центра раскрытия корпоративной информации, компания разместит 50 млн акций. Цену размещения бумаг позднее определит Совет директоров.

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