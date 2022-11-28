Whoosh станет публичной компанией

Кикшеринг Whoosh готовится к проведению IPO, об этом сообщили в компании. Ожидается, что акционеры смогут продать часть бумаг, сохранив при этом существенную долю в Whoosh.
Ранее СМИ писали, что компания собирается продать акций на сумму до 10 млрд рублей. Организатором IPO может стать «Тинькофф». Ожидается, что после сделки управление компанией останется за акционерами-основателями.
В пресс-службе компании уточнили, что привлеченные средства направят на расширение парка и выход в новые регионы. Организация уже подала заявление на включение акций в Список ценных бумаг, допущенных к торгам на Мосбирже.
По словам гендиректора Whoosh Дмитрия Чуйко, предстоящее IPO станет переломным моментом для российского шерингового бизнеса.
«Мы убеждены, что IPO на Московской бирже, помимо диверсификации структуры капитала и привлечения дополнительного финансирования для развития компании, позволит обратить внимание на новую с точки зрения инвестиций, но уже ставшую элементом повседневной жизни, историю кикшеринга», — отметил он.
По данным Центра раскрытия корпоративной информации, компания разместит 50 млн акций. Цену размещения бумаг позднее определит Совет директоров.
Фото на обложке: VideoFlow /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 «Самокаты — это карманное такси»: основатели Urent о тренде на кикшеринг в России, скандалах и новом законе
- 2 Гиг-экономика и карьера: стоит ли опасаться и как защититься
- 3 «Не покупаем, не продаем, а прибыль получаем»: как зарабатывает сервис по аренде детских игрушек
- 4 Мы не перестанем делиться: почему рост шеринг-экономики не остановится и как бизнесу это использовать
- 5 Как в 21 год запустить маркетплейс в реселле
ВОЗМОЖНОСТИ
28 ноября 2022
28 ноября 2022
30 ноября 2022