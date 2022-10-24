Кикшеринг Whoosh планирует привлечь 10 млрд рублей в ходе IPO

Владельцы сервиса аренды самокатов Whoosh планируют продать свои акции на Мосбирже на сумму до 10 млрд рублей до конца года. Одним из организаторов IPO выступит «Тинькофф», пишет РБК со ссылкой на презентацию, которую Whoosh показала аналитикам в середине октября.

О планах кикшеринга провести IPO стало известно еще в сентябре. СМИ сообщали, что сервис намерен привлечь около 6 млрд рублей, а собственную стоимость оценивает в 24 млрд рублей.

По данным документа, имеющегося у издания, инвесторам предложат акции существующих акционеров, а также бумаги дополнительного выпуска. Отмечается, что акционеры продадут части своих долей пропорционально, но никто полностью не выйдет из компании.

Полученные средства планируется потратить на освоение новой географии, а также на развитие сервиса в городах, где он уже работает. Помимо «Тинькофф», организаторами IPO выступит пул банков, ориентированный на розничных инвесторов.

В настоящее время 69,7% Whoosh принадлежит его основателям Дмитрию Чуйко, Егору Баяндину, Олегу Журавлеву и Сергею Лаврентьеву. Еще 13% компании — у «ВИМ Инвестиции». Ultimate Capital владеет 12,2%, а 5% зарезервированы под программу мотивации сотрудников.

В июле 2022 года стало известно, что Whoosh продал европейский бизнес, владельцем стал гендиректор эстонского кикшеринга Prime Лаури Труве. Таким образом, работа российского сервиса в Европе не продлилась и года. В ноябре 2021 года компания объявляла о планах выйти на рынки 7 стран ЕС.

Фото на обложке: Unsplash