Кикшеринг Whoosh планирует провести IPO на Мосбирже

Кикшеринг Whoosh планирует провести IPO на Московской бирже до конца 2023 года. Решение может быть связано с желанием инвесторов выйти из капитала компании и успешным выпуском биржевых облигаций, узнал Forbes.

Публичным размещением Whoosh занимается Сбербанк, сказал частный инвестор, вкладывающий в компании на стадии pre-IPO. В Whoosh не подтвердили, но и не опровергли возможные планы по выходу на IPO.

Один из собеседников издания сообщил, что сервис намерен привлечь около 6 млрд рублей, а себя оценивает примерно в 24 млрд рублей.

Аналитик ГК «Финам» Леонид Делицын полагает, что оценка Whoosh находится в диапазоне от 16 до 24 млрд рублей. Верхней границы диапазона сервис может достичь, если покажет выручку не менее 6 млрд рублей по итогам 2022 года.

Выручка Whoosh за 2021 год составила 4,1 млрд рублей, а в первом полугодии 2022-го выросла на 63% год к году — до 3,2 млрд рублей.

В июле Whoosh продал бизнес в Европе. Новым владельцем стал гендиректор эстонского сервиса кикшеринга Prime Лаури Труве. Стороны не раскрыли сумму сделки.

Компания продала 2,5 тыс. самокатов в Португалии и еще 2 тыс. в других странах. У Лаури Труве появится право пользования брендом.

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