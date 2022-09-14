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Кикшеринг Whoosh планирует провести IPO на Мосбирже

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Кикшеринг Whoosh планирует провести IPO на Московской бирже до конца 2023 года. Решение может быть связано с желанием инвесторов выйти из капитала компании и успешным выпуском биржевых облигаций, узнал Forbes.

Кикшеринг Whoosh планирует провести IPO на Мосбирже

Публичным размещением Whoosh занимается Сбербанк, сказал частный инвестор, вкладывающий в компании на стадии pre-IPO. В Whoosh не подтвердили, но и не опровергли возможные планы по выходу на IPO.

Один из собеседников издания сообщил, что сервис намерен привлечь около 6 млрд рублей, а себя оценивает примерно в 24 млрд рублей.

Аналитик ГК «Финам» Леонид Делицын полагает, что оценка Whoosh находится в диапазоне от 16 до 24 млрд рублей. Верхней границы диапазона сервис может достичь, если покажет выручку не менее 6 млрд рублей по итогам 2022 года.

Выручка Whoosh за 2021 год составила 4,1 млрд рублей, а в первом полугодии 2022-го выросла на 63% год к году — до 3,2 млрд рублей. 

В июле Whoosh продал бизнес в Европе. Новым владельцем стал гендиректор эстонского сервиса кикшеринга Prime Лаури Труве. Стороны не раскрыли сумму сделки. 

Компания продала 2,5 тыс. самокатов в Португалии и еще 2 тыс. в других странах. У Лаури Труве появится право пользования брендом.

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Фото на обложке: Kseniia Zagrebaeva / Shutterstock

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