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Российский сервис кикшеринга Whoosh продал европейский бизнес

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Российский сервис аренды электросамокатов Whoosh продал бизнес в Европе. Новым владельцем стал гендиректор эстонского сервиса кикшеринга Prime Лаури Труве. Стороны не раскрыли сумму сделки.

Российский сервис кикшеринга Whoosh продал европейский бизнес

Компания продала 2,5 тыс. самокатов в Португалии и еще 2 тыс. в других странах. У Лаури Труве появится право пользования брендом, сообщили «Ведомости».

Whoosh планирует дальше развиваться в России и СНГ. Компания намерена продолжать формировать культуру вождения среди горожан и способствовать тому, чтобы самокаты как можно скорее получили правовой статус.

Аналитик «Финам» Леонид Делицын оценил активы сервиса от €4,5 млн до €10 млн в зависимости от того, успел ли Whoosh набрать базу клиентов.

Кикшеринговый сервис Whoosh объявил о планах выхода на рынок Европы в ноябре прошлого года. Первой страной присутствия стала Португалия, всего планировалось развивать сервис в 7 странах. В экспансию Whoosh намеревался вложить $20 млн.

Фото на обложке: phaustov / Unsplash

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