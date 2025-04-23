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Whoosh ввел кешбэк за медленные поездки

Новости
Новости
Юлия Пажитных
Юлия Пажитных

Редактор новостного блока

Юлия Пажитных

Сервис кикшеринга Whoosh запустил новую программу лояльности, которая вознаграждает пользователей за поездки на небольшой скорости. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании. Теперь клиенты смогут получать кешбэк в виде внутренних баллов — «вушбаллов».

Whoosh ввел кешбэк за медленные поездки
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Начисленные баллы можно использовать для оплаты новых поездок, подписок или пакетов услуг в приложении. Размер кешбэка пропорционален времени, проведенному в пути.

Как отметили в пресс-службе, инициатива направлена на формирование культуры безопасного вождения средств индивидуальной мобильности. «Новинка актуальна для тех, кто только знакомится с кикшерингом или любит размеренную езду. Функция также поможет плавно научить пользоваться электросамокатами в городских условиях», — пояснили представители сервиса.

  • В середине апреля операторы кикшеринга «Яндекс.Go», «МТС Юрент» и Whoosh снизили максимальную скорость электросамокатов на тротуарах до 20 км/ч. Новая мера нацелена на уменьшение количества опасных ситуаций.

Фото на обложке: phaustov / Shutterstock / FOTODOM

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