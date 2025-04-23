Whoosh ввел кешбэк за медленные поездки

Сервис кикшеринга Whoosh запустил новую программу лояльности, которая вознаграждает пользователей за поездки на небольшой скорости. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании. Теперь клиенты смогут получать кешбэк в виде внутренних баллов — «вушбаллов».

Начисленные баллы можно использовать для оплаты новых поездок, подписок или пакетов услуг в приложении. Размер кешбэка пропорционален времени, проведенному в пути.

Как отметили в пресс-службе, инициатива направлена на формирование культуры безопасного вождения средств индивидуальной мобильности. «Новинка актуальна для тех, кто только знакомится с кикшерингом или любит размеренную езду. Функция также поможет плавно научить пользоваться электросамокатами в городских условиях», — пояснили представители сервиса.

В середине апреля операторы кикшеринга «Яндекс.Go», «МТС Юрент» и Whoosh снизили максимальную скорость электросамокатов на тротуарах до 20 км/ч. Новая мера нацелена на уменьшение количества опасных ситуаций.

Фото на обложке: phaustov / Shutterstock / FOTODOM