Whoosh закупил 45 тыс. электросамокатов на привлеченные в ходе IPO средства

Оператор кикшеринга Whoosh использовал средства, привлеченные в ходе первичного публичного размещения акций (IPO) на Мосбирже, на рост парка электросамокатов на 55%. Об этом RB.RU сообщил представитель компании.
Группа Whoosh заказала и частично оплатила 45 тыс. электросамокатов. Планируется, что они будут доставлены в Россию из Китая в феврале и будут собраны и подготовлены к сезону в сервисных центрах компании.
Таким образом, к началу нового сезона парк Whoosh в России и СНГ будет увеличен до 127 тыс. электросамокатов (на 30 сентября парк компании составлял около 82 тыс. электросамокатов).
Поставщик самокатов — китайская компания Ninebot. Средства индивидуальной мобильности будут изготовлены специально под заказ Whoosh и оснащены «с учетом операционных особенностей работы кикшеринга», сообщили в компании. Новую модель планируется представить весной 2023 года.
- Сервис аренды электросамокатов Whoosh привлек 2,1 млрд рублей в ходе IPO на Московской бирже 14 декабря. Привлеченные от инвесторов средства компания собиралась направить на финансирование своей инвестиционной программы, в том числе на рост парка электросамокатов и развитие бизнеса в новых регионах (было заявлено о 73 новых локациях).
- Компания также заявила о планах вывести на рынок собственную модель электросамоката в 2024-2025гг и использовать в производстве российские комплектующие.
- По словам гендиректора Whoosh Дмитрия Чуйко, компания в новом сезоне планирует выйти в более 10 новых городов России и СНГ. Сейчас у Whoosh порядка 12 млн пользователей, он представлен в 40 городах Росси и СНГ.
Фото на обложке: Unsplash
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