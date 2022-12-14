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Whoosh планирует вывести на рынок собственную модель электросамоката в 2024-2025гг

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Сервис кикшеринга Whoosh планирует разработать собственную модель электросамоката и вывести ее на рынок в 2024 или 2025 году. Об этом журналистам сообщил гендиректор сервиса аренды электросамокатов Дмитрий Чуйко.

Whoosh планирует вывести на рынок собственную модель электросамоката в 2024-2025гг

«Мы хотим в перспективе 2024-2025 года сделать собственную модель самоката. Здесь, в России. Мы уже сейчас делаем сборку самостоятельно, к нам приходит конструктор, мы его собираем. Порядка 15% компонентов и комплектующих производим в России. Будем этот процент наращивать и производить в стране то, что экономически целесообразно», — сообщил Чуйко.

Whoosh планирует производить компоненты только для собственных нужд, продажа сторонним компаниям не планируется.

По словам Чуйко, у Whoosh уже есть один электросамокат, собранный на базе китайской модели, в нем установлен собственный дашборд компании (верхний модуль с экраном, куда выводится информация), а также собственный модуль компьютерного зрения, который способен распознавать пешеходов на тротуарах и пешеходные переходы.

«В будущем мы планируем собственную модель, которая будет собрана из локализованных компонентов, где будут модернизированы узлы, чтобы модель работала более эффективно», — добавил гендиректор сервиса.

Ранее о разработке собственного электросамоката сообщил «Яндекс». В Whoosh подчеркнули, что поддерживают развитие рынка и наличие крупных игроков на нем. 

По данным компании, объем рынка кикшеринга к 2026 году может составить 96 млрд рублей.

Сейчас у Whoosh порядка 12 млн пользователей, он представлен в 40 городах Росси и СНГ. После IPO Whoosh планирует разшириться еще на 73 локации.

Фото на обложке: RB.RU

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