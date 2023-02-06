Иранский автопроизводитель Sapia планирует поставки в РФ в ближайшие месяцы

Иранский автопроизводитель Sapia готовится выйти на российский и белорусский рынки через три месяца, сообщил изданию Av.by представитель официального дистрибьютера ООО «Лаки Кэренси».
В конце января с компанией был подписано соглашение. Сейчас завод в Иране проводит сертификацию машин. На рынок Беларуси выйдут кросс-хетчбэк Quik, а также седаны Saina и Shahin. Какие модели поступят в РФ, пока неизвестно.
Sapia не первый иранский автопроизводитель, который объявил о планах поставлять свою продукцию в РФ. В январе глава компании Iran Khodro анонсировал поставки в Россию до 2 тыс. машин в 2023 году.
На фоне санкций, исключающих сотрудничество с рядом западных компаний, РФ наращивает партнерства, в частности, с Ираном. Ранее иранские производители трамвайного оборудования посетили Усть-Катавский вагоностроительный завод (принадлежит «Роскомосу»). Как рассказали на предприятии, потенциальные партнеры изучают возможность запуска производства тележек на мощностях завода.
Фото на обложке: Av.by
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 «Выбирайте формулировки»: как вести переговоры с иранцами
- 2 Иранцы придумали гениальный способ обхода блокировки интернета
- 3 АФК «Система» начала переговоры о покупке завода Volkswagen в Калуге — «Ъ»
- 4 «Яндекс» выкупит долю Uber «с премией», чтобы стать 100%-ным владельцем MLU B.V.
- 5 Водитель, которого нет: почему беспилотник безопасней человека за рулем
ВОЗМОЖНОСТИ
06 февраля 2023
07 февраля 2023
08 февраля 2023