Иранский автопроизводитель Sapia планирует поставки в РФ в ближайшие месяцы

В конце января с компанией был подписано соглашение. Сейчас завод в Иране проводит сертификацию машин. На рынок Беларуси выйдут кросс-хетчбэк Quik, а также седаны Saina и Shahin. Какие модели поступят в РФ, пока неизвестно.



Sapia не первый иранский автопроизводитель, который объявил о планах поставлять свою продукцию в РФ. В январе глава компании Iran Khodro анонсировал поставки в Россию до 2 тыс. машин в 2023 году.



На фоне санкций, исключающих сотрудничество с рядом западных компаний, РФ наращивает партнерства, в частности, с Ираном. Ранее иранские производители трамвайного оборудования посетили Усть-Катавский вагоностроительный завод (принадлежит «Роскомосу»). Как рассказали на предприятии, потенциальные партнеры изучают возможность запуска производства тележек на мощностях завода.

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